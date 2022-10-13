آسيوي يستولي على مدّخرات أصدقائه بـ «مشروع وهمي»

قضت محكمة الجنايات في دبي، بالحبس وغرامة 128 ألف درهم بحق آسيوي احتال على ثلاثة من أصدقائه ورفاقه في السكن، بعد أن أغراهم بمشروع وهمي، واستولى على مدّخراتهم.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهم ادّعى للمجني عليهم بأن لديه مشروعاً تجارياً للاستثمار في استيراد اللحوم الهندية وبيعها في الدولة، مؤكداً لهم أن هذا المشروع سيدر عليهم دخلاً كبيراً، فوافقوا على الاشتراك معه في ظل ثقتهم الكبيرة به.

وتابعت أن المجني عليه الأول سلمه 38 ألف درهم، والثاني أعطاه 70 ألف درهم، فيما سلمه الثالث 20 ألف درهم، ثم انتظروا تنفيذ المشروع، إلا أنهم صُدموا لاحقاً عندما اكتشفوا أنه استولى على الأموال لنفسه.

وقال المجني عليه الأول في تحقيقات النيابة العامة إن المتهم كان يرافقه في السكن، وتحدث معهم عن مشروع تجاري لاستيراد اللحوم، وأكد لهم أنه سيدر أرباحاً كبيرة، لكنه محدود الإمكانات ولا يملك رأس المال لتنفيذه، وطلب منهم الاشتراك معه في المشروع، واحتال عليهم واستولى على النقود.

فيما ذكر المجني عليه الثاني أنه كان يسلم المتهم دفعات متفاوتة من المبالغ في إطار اتفاقهما على الشراكة في مشروع اللحوم، ودأب على تقاضي أمواله أمام زملائهما في السكن، دون إبرام أي أوراق أو إيصالات، ولم يحصل منه على أية ضمانات، وكذلك فعل المجني عليهما الآخران.

ولفت إلى أنه حاول التأكد من جدية المشروع فرافق المتهم إلى مكتب مختص بالرخص التجارية في دبي، ودفع بعض الرسوم لاستخراج رخصة للشركة، ومن ثم تلقى عدداً من الاتصالات من مكتب الرخص يسأل عن موعد استيفاء الأوراق واستكمال بقية الرسوم، فتحدث في هذا الشأن مع المتهم، لكنه بدأ يماطل ويتهرب منه، حتى أدرك أنه وقع ضحية احتيال على يد صديقه، بعد أن أخذ منه مدخراته.

وبسؤال المتهم من قبل المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه، وقرر أنه تسلم مبلغ 80 ألف درهم من أحد المجني عليهم للاستثمار في استيراد اللحوم، لكنه تعرّض للاحتيال من قبل شركة تعاقد معها في بلاده، وطلب الرأفة.

من جهتها، عدلت المحكمة وصف التهمة المنسوبة إلى المتهم من الاحتيال إلى التبديد وخيانة الأمانة، وأكدت ثبوتها بحقه وفق المقرر من الأوراق، وقضت بحبسه ستة أشهر وتغريمه المبلغ الذي استولى عليه 128 ألف درهم، كما رأت أنه وفق ماضيه وسلوكه وظروف الجريمة أن هناك احتمالاً لإقدامه على ارتكاب جريمة أخرى فقضت كذلك بإبعاده عن الدولة.