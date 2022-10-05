براءة آسيويَّين من تهديد شريكهما هاتفياً

قضت محكمة الجنايات في دبي ببراءة آسيويين من تهمة تهديد شريكهما بالقتل هاتفياً عبر أحد التطبيقات الصوتية، لإجباره على التنازل عن دعوى مدنية أقامها ضدهما، لضعف الأدلة وعدم اطمئانها إلى أقوال المبلغ والشاهد.

وأفاد المجني عليه في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بأنه تربطه علاقة تجارية بالمتهمين، وطرأت خلافات بينهم، فاتصلا به وهدداه بالقتل وأخبراه بأنهما سيأتيان به من أي مكان في العالم إذا لم يتنازل عن دعواه المدنية ضدهما، كما أرسلا إليه رسائل بالمضمون ذاته.

وشهد صديق له بأنه كان موجوداً حين اتصل به المتهمان وهدداه بالقتل، لكنه لا يعلم إذا كان التهديد مصحوباً بطلبٍ ما، لكنه سمعه فقط، ولديه معرفة سابقة بأن هناك خلافات مالية بينهم.

وبسؤال المتهم الأول في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة أنكر ما أسند إليه من اتهامات، مشيراً إلى أنه والمتهم الثاني والمجني عليه شركاء بشركة متخصصة في إدارة المنشآت، ودبت بينهم خلافات مالية لكنه لم يهدده.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان، أصلان كفلهما الدستور، ولا يمكن دحض البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة، وتبلغ قوتها مبلغ الجزم واليقين الذي تثبت به الجريمة المنسوبة إلى المتهم.

وأشارت إلى أنه تم الاستناد في اتهام المتهمين بهذه الدعوى إلى أقوال المبلغ وشاهد آخر، فيما الثابت بالأوراق أن جميعهم شركاء وبينهم أعمال تجارية، ولا تطمئن المحكمة إلى أقوال الاثنين كونهما على خلاف مع المتهمين، فضلاً عن أنها جاءت أقوالاً مرسلة لا دليل عليها، كما لا تطمئن إلى أن الرسالة النصية التي وردت إلى هاتف المجني عليه من رقم خارجي مجهول قد أرسلت من أحد المتهمين، لذا تقضي ببراءتهما مما أسند إليهما من اتهامات.