اعتبرتها هبة.. فتاة تسدد مخالفات بـ 69 ألف درهم من بطاقة شاب

قضت محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام، فتاة بأن يؤدي لشاب مبلغ وقدره 69 ألف و369 درهم، كانت قد استخدمتهم من بطاقته الائتمانية لسداد مخالفات عليها، ورفضت رد المبلغ وادعت أنها هبة منه لمساعدته.

وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية طالب فيها إلزام فتاة بأن ترد له مبلغ وقدره 69 ألف و369 درهم وإرجاع البطاقة الائتمانية كذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه سلم المدعى عليها بطاقته الائتمانية الصادرة من أحد المصارف المحلية، كي تودع بها مبلغ مالية تستخدمه في إجراء معاملات تسوق خاصة بها عبر الإنترنت، إلا أنه استغلت حصولها على البطاقة وقامت بصرف مبلغ المطالبة، ولم تبادر بإيداعه مرة أخرى، وعندما طالبها بسداد المبلغ ماطلت كما رفضت تسليمه البطاقة، وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من كشف حساب صادر من أحد المصارف مترجمة ترجمة قانونية.

وخلال نظر الدعوى أوضحت المدعى عليها أن المبلغ سالف البيان كان سداد لمخالفات مرورية وأنه عبارة عن هبة من المدعى ولم يتفقا على إعادته وطلبت أجلاً لتقديم مذكرة جوابية، فيما عول المدعى على أقوال المدعى عليها وصمم على طلباته.

وقضت المحكمة بتوجيه اليمين المتممة للمدعى فحلفها بصيغة "أقسم بالله العظيم أنني سلمت المدعى عليها البطاقة الائتمانية بعدما اتفقنا على أن تستخدمها وتودع بها مبالغ مالية من طرفها وأنني لم أسلمها تلك البطاقة وما بها من مبالغ مالية على سبيل الهبة".



من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً لقانون الإثبات أن اليمين المتممة ما هي إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً متى خلت الدعوى من دليل كامل مشيرة إلى أن كشوفات الحساب المقدمة من طرف المدعى والمترجمة ترجمة قانونية كذلك إقرار المدعى عليها يشكل بينة مبدئية ولكنها غير كافية خاصة وأن كشوفات والإقرار لا يوضح سبب استخدام البطاقة الائتمانية والمعاملة التي تمت بين طرفي التداعي، وكانت المحكمة قد قررت توجيه اليمين المتممة للشاكي والذي حلفها طبقاً للصيغة المحددة وبناء على ذلك تكون الدعوى قد استقامت وثبت صحة انشغال ذمة المدعى عليها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي المدعى مبلغ وقدره 69 ألف و369 درهم وإلزامها بالرسوم والمصروفات.