250 ألف درهم تعويضاً لعامل نقل أنابيب مياه

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أيدت محكمة استئناف أبوظبي، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، القاضي بإلزام شركة بأن تؤدي لعامل مبلغ 250 ألف درهم تعويضاً عن إصابته بعاهة مستديمة في ساقة اليمنى نتيجة إهمالها في توفير وسائل الأمن والسلامة داخل موقع العمل.

وفي التفاصيل، أقام عامل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها إلزام شركة بأن تؤدي له مبلغ وقدره 4 ملايين و300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي اصابته مع إلزام الشركة بدفع رسوم ومصاريف الدعوى القضائية، مشيراً إلى إصابته في موقع عمل تشرف عليه الشركة المدعى عليها، وذلك أثناء نقله لأنابيب مياه لدفنها تحت الأرض، حيث سقطت على قدمه إحدى الأنابيب، وقد نتج عن الحادث بتر مشط ساقه اليمنى، وتم إدانة المدعى عليها بموجب حكم جزائي عن تهمة الإهمال في توفير وسائل الأمن والسلامة.

فيما قدمت الشركة المدعى عليها مذكرة جوابية طالبت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، كون المدعي لا يعمل لديها وتم استعارته من شركة آخري، وهي ملتزمة عقدياً بتوفير وسائل الأمن والسلامة له لافته إلى أن المدعي هو المتسبب في إصابة نفسه نتيجة إهماله وبالتالي لا يستحق التعويض.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 250 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، ولم ترتضي الشركة المحكوم ضدها بالحكم ، واستأنفت الحكم أمام محكمة الاستئناف، وقدمت مذكرة اشارت فيها بأن المستأنف ضده "المدعي أصلياً" تم استعارته من شركة أخرى وأن دورها يقتصر على صرف المرتبات و(استخراج) إقامات العمال، وأن سبب الإصابة يعود إلى خطأ المستأنف ضده لعدم اتباعه أصول وإجراءات الأمن والسلامة حينما أراد أن يحرك أنبوبتين معاً بدلاً من أنبوبة واحدة فلم يستطع السيطرة عليهما الأمر الذي أدى إلى وقوع الأنبوب الثاني على قدمه، لافته إلى أن هذا الخطأ يتحمله المستأنف ضده ويرفع عن كاهلها المسؤولية عن التعويض.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي إدنه الشركة لعدم إحاطتها للعامل بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها أثناء نقل الأنابيب، لافته إلى أن المحكمة الجزائية، اعتبرت خطأ الشركة المستأنفة هو السبب في إصابة المستأنف ضده والذي تخلف عنه عاهة مستديمة وحكمت المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

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