اختلاف الثقافة الاجتماعية يقود زوجين إلى طلاق بالتراضي

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

اتفق زوجان (عربيان) على الانفصال بالتراضي، بعد زواج دام 15 سنة، نتيجة الاختلاف في الثقافة الاجتماعية، إذ ترفض الزوجة انفتاح زوجها الزائد في علاقاته مع الفتيات والنساء، متسائلَين عن كيفية توثيق الاتفاق الذي كتباه، ويحفظ حقوق كل طرف، بمن فيهم الأبناء.

جاء ذلك ضمن حلقة توعية قانونية، يقدمها المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، عبر «الإمارات اليوم»، لإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية، وما استجد فيه من مواد جديدة.

وقال الرجل «إنه ارتبط بزوجته في بلدتهما منذ 15 سنة، ثم انتقلا للعمل والحياة في دولة الإمارات منذ بداية زواجهما، ورزقا بطفلين (12 و9 سنوات)، وكلاهما يعمل في مجاله، الزوج مهندس إلكترونيات، والزوجة محاسبة، ومنذ فترة بدأت خلافات بينهما نتيجة الاختلاف في الثقافة الاجتماعية، إذ يرى الزوج أن علاقته بفتيات ونساء، سواء في العمل أو خارجه، أمر عادي ومن مظاهر العلاقات الاجتماعية، في حين أن الزوجة لا تقبل بذلك على الإطلاق».

فيما قالت الزوجة إنه «حتى يظل الاحترام والحفاظ على عِشرة السنين التي بيننا، اتفقنا بكل ودّ واحترام على إنهاء علاقة الزواج، وحفظ حقوق جميع الأطراف (الزوج، الزوجة، الأبناء)، وكل ما يتعلق بالأبناء من نفقة وسكن وحضانة ورؤية وتعليم وغيره».

وسأل الزوجان عن الإجراءات القانونية لتوثيق اتفاقهما بشكل قانوني يحفظ حق الجميع.

من جانبه، أكد الدكتور يوسف الشريف، أن «حالة الزوجين، تمثل النموذج الذي طالما نصحنا به كأسلوب راق في العلاقات، في الحياة الزوجية إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فحينما نجد حياتنا على غير ما يروق لنا، فما أروع من أن يكون الحل شرعياً، بالطلاق الذي لا يضير أحداً، لا الزوج ولا الزوجة ولا الأبناء، فيصير الاحترام وحفظ الحقوق وتحول العلاقة من زوجية إلى صداقة متى أمكن ذلك».

وقال الشريف إن الإجراءات تبدأ بصياغة الاتفاق حسب ما تم بين الطرفين، ثم التوجه إلى لجنة التوجيه الأسري بمحكمة الأحوال الشخصية في الإمارة التي يقيم فيها الزوجان، والآن يتم ذلك عن بُعْد، واللجنة تفتح ملف حالات أسرية، وتحدد موعداً، وفي الموعد يتم إثبات اتفاق الطرفين بمحضر يوقعان عليه، ويوقع المحضر من عضو اللجنة المختص، ويُعتمد من القاضي المختص، ويتم تسليم كل طرف نسخة رسمية، ليكون له سنداً تنفيذياً حال الاختلاف على أي من بنوده مستقبلاً.

وأوضح أنه لا يجوز الطعن على هذا الاتفاق أو المحضر بأي طريق إلا إذا كان فيه مخالفة للقانون، وهذا ما نصت عليه المادة (16) من قانون الأحوال الشخصية: «لا تُقبل الدعوى أمام المحكمة في مسائل الأحوال الشخصية، إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري، ويُستثنى من ذلك، مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يُتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطلاق».

و«إذا تم الصلح بين الأطراف أمام لجنة التوجيه الأسري، أُثبت هذا الصلح في محضر، يوقع عليه الأطراف، وعضو اللجنة المختص، ويُعتمد هذا المحضر من القاضي المختص، وتكون له قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، إلا إذا خالف أحكام هذا القانون».

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