ضبط شخصين بتهمة الاحتيال بالسحر والشعوذة

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على شخصين من جنسية دولة عربية، بتهمة الاحتيال بالسحر والشعوذة، مقابل مبلغ مالي، في أحد فنادق الإمارة.

وتعود تفاصيل القضية، كما أوضحها مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان، المقدم أحمد سعيد النعيمي، إلى ورود معلومات تفيد بوجود شخصين يقومان بالاحتيال على الآخرين بممارسة السحر والشعوذة مقابل مبالغ مالية، في أحد فنادق الإمارة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تشكيل فريق عمل للتحري والقبض على المتهمين، حيث تم التواصل معهما، والاتفاق على أن يقوما بأعمال السحر مقابل 10 آلاف درهم، مع إحضار بعض المواد التي تستخدم في أعمال السحر والشعوذة.

وحضر المتهمان إلى الموقع المتفق عليه في الفندق المحدد، ومع بدء مزاولة أعمال السحر والشعوذة تمت مداهمة الموقع، وضبط المتهمين متلبسين، ومعهما بعض المواد المستخدمة في السحر والشعوذة، إضافة إلى إحراز أوراق بها طلاسم غير مفهومة، تستخدم في عمليات الاحتيال، وقد اعترف المتهمان وأقرا بارتكاب الجريمة المنسوبة إليهما، وتم تحويل المتهمين وملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وطالب مدير إدارة التحريات الجنائية في شرطة عجمان الجمهور باتخاذ الحيطة والحذر من المحتالين بالشعوذة وضعاف النفوس الذين يستغلون جهل ضحاياهم، وأكد أن السحر ما هو إلا أكاذيب وحيل منعها القانون والشرع.

ودعا إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن كل الممارسات التي تخرج عن القيم والمثل المتعارف عليها، حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع.

• إحراز أوراق بها طلاسم غير مفهومة تستخدم في عمليات الاحتيال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news