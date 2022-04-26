اعتبرها هبة.. شاب يرفض رد 58 ألف درهم أرسلتها فتاه لحسابه

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

قضت محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب بأن يؤدي لفتاة مبلغ وقدره 57 ألف و933 درهم، كانت قد حولتهم له على سبيل القرض ورفض رد المبلغ وادعى أنها هبة منها لمساعدته.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية طالبت فيها إلزام شاب، بأن يؤدي لها مبلغ وقدره 57 ألف و933 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% وإلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أنها أقرضت المدعى عليه هذا المبلغ على فترات إلا أنه لم يرده لها، وأرفقت صور كشوفات حساب.

وخلال نظر الدعوى أكد المدعى عليه، أن المدعية حولت إليه المبلغ موضوع الدعوى على دفعات، إلا ان هذا التحويل لم يكن على سبيل القرض، وسبب ذلك أنه كان يمر بضائقة مالية فاشتكى لها بحكم الصداقة بينهما من حالته المالية المتعثرة، مشيراً على أنها طلبت منه أن تساعده للخروج من ضائقته المالية، وأنه رفض في البداية وأوضح لها بأنه لا يستطيع رد هذا المبلغ، فأكدت له بأن مساعدتها له ستكون على سبيل العطية والهبة وليس على سبيل القرض، وحولت إليه المبلغ موضوع الدعوى، فيما نفت المدعية كلام المدعى عليه، مؤكدة أن المدعى عليه قد اعترف بتسلمه على المبالغ المالية منها دون أن يقدم سنداً يدعم أقواله بخصوص الهبة، والتمست الحكم بطلباتها الواردة في صحيفة دعواها .

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر قانوناً أن على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه، مشيرة إلى أن المدعى عليه لم ينكر تحويل المدعية، له المبلغ محل الدعوى على دفعات كما لم يقدم ما يثبت به صحة دفاعه من أن هذا المبلغ لم يكن على سبيل القرض وإنما تبرعاً من الشاكية له ولم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق لإثبات ذلك ومن ثم فإن دفاعه قد جاء على غير سند مما لا يسع المحكمة سوى القضاء المدعية بطلبها لقيامه على سند صحيح، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي المدعية، مبلغ وقدره 57 ألف و933 درهم، وألزمت المدعى عليه بالرسوم والمصاريف القضائية.

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