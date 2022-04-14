سباق هجن يقود صديقين إلى المحكمة

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى رجل ضد صديقه، طالب بإلزامه بأن يؤدي له 350 ألف درهم كلفة تربية إبل وتجهيزها للمشاركة في سباقات الهجن، كما رفضت المحكمة دعوى مقابلة، طالب فيها الصديق بإلزام المدعي بأن يؤدي له مبلغ سبعة ملايين و460 ألف درهم.

وفي التفاصيل، أقام متخصص في سباقات الهجن دعوى ضد صديقه، طالب بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 350 ألف درهم، مشيراً إلى أن لديه خبرة طويلة في مجال الهجن «سباق الإبل»، وطلب منه أن يستثمر جزءاً منها في شراء إبل للمشاركة في سباقات الهجن، على أن تكون مشاركتها باسمه (المدعي)، وقد تم الاتفاق شفاهة، بحكم علاقة الصداقة، على أن يتكفل الصديق بتربية الإبل، وتجهيزاتها، مقابل 350 ألف درهم سنوياً.

وأوضح المدعي أنه صديقه حول له مليوناً و560 ألف درهم على شكل دفعات لشراء الإبل لخوض سباقات الهجن، وخلال تلك الفترة لم يلتزم بدفع 350 ألف درهم، المتمثلة في تكاليف ومصروفات وتجهيزات الإبل.

فيما قدم المدعى عليه دعوى مقابلة، طالب بإلزام المدعي بنقل ملكية حصته المشاع على أرض صناعية، وإلزامه برد ثلاثة ملايين و110 آلاف درهم.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن الثابت من الأوراق أن موضوع الدعوى الأصلية ينصرف إلى مطالبة مالية بشأن تجهيزات الخوض في سباقات الهجن، فيما أن موضوع الدعوى المقابلة مختلف تماماً، وهو نقل ملكية ومطالبة مالية ناتجة عن ذلك العقار، وهما موضوعان مختلفان، رغم اتحاد طرفيهما، ما لا يتحقق معه موجبات قبول الدعوى المتقابلة، وحكمت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها، وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات، وفي الدعوى المقابلة عدم قبولها، وإلزام رافعها بالرسوم والمصروفات.

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