شرطة دبي تتعقب «ديليفري المخدرات» بـ «الرسائل المجهولة»

«سلام عليكم صديق، سامان موجود، حشيش موجود كريستال لاريكا ترامادول كولو سامان موجود».

ما سبق ليس مجرد رسالة نصية أو صوتية ترد بطريقة عشوائية عبر تطبيق «واتس» من أرقام أجنبية مجهولة، ولكنها تخفي فعلياً بحسب شرطة دبي نشاطاً مشبوهاً أقرب إلى خدمة توصيل للمخدرات (ديليفري) تم رصده والتصدي له بحملة ممنهجة حققت نجاحاً ميدانياً وتثقيفياً، أطلق عليه حملة «الرسائل المجهولة».

وأسفرت الحملة، وفق مدير مركز حماية الدولي في شرطة دبي، العقيد عبدالله الخياط، عن ضبط 100 متهم بترويج المخدرات بهذه الطريقة، فضلاً عن ارتفاع كبير في مؤشر بلاغات الجمهور عبر منصة «إي كرايم» بنسبة تصل إلى 158% خلال ثلاثة أشهر (فترة الحملة).

وتفصيلاً، قال العقيد عبدالله الخياط لـ«الإمارات اليوم» إن شرطة دبي رصدت نشاطاً مشبوهاً، أقرب إلى «ديليفري»، لكن لتوصيل المخدرات، وهو عبارة عن رسائل ترد عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي تتضمن ترويجاً لأنواع عدة من المخدرات، مثل الحشيش واللاريكا والكريستال وغيرها.

وأكد إطلاق حملة «الرسائل المجهولة» للتصدي لهذا النشاط عبر خطين متوازيين، الأول ميداني عن طريق الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والثاني توعوي عن طريق مركز «حماية» بالتعاون مع الشركاء في هيئة الطرق والمواصلات والمصرف المركزي.

وأشار إلى أن الحملة حققت نجاحاً كبيراً، لذا تقرر تجديدها بشكل ممنهج وفق توجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، في ظل الاستجابة القوية من أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن أكثر من 190 مليون رسالة توعية وصلت بشكل متكرر لأفراد الجمهور، وتمثلت النتائج في ارتفاع مؤشر الاتصالات عبر مركز الاتصال (901) بنسبة 33%.

كما ارتفع مؤشر البلاغات إلى 632 بلاغاً مقارنة بـ229 بلاغاً خلال 13 شهراً كاملة بنسبة تقدر بنحو 158%.

وأوضح أن هيئة الطرق روّجت للحملة بأكثر من 77 مليون رسالة في مختلف وسائل النقل، إضافة إلى 91 مليون رسالة تلقاها أفراد المجتمع عبر ماكينات الصراف الآلي.

وحول طبيعة «ديليفري المخدرات»، قال الخياط إن المروجين يطورون من أساليبهم بشكل مستمر، إذ يعتمدون على التقنيات الحديثة في التواصل مع المتعاطين، فيرسلون إليهم هذه الرسائل، وبمجرد الموافقة على العرض، يتم الاتفاق على مكان محدد تدفن فيه المخدرات، ليتسلمها المتعاطي بعد تحويل النقود إلى المروج.

وأضاف: «على الرغم من هذه التحديات، إلا أن أجهزة المكافحة تتصدى لهم وتتفوق على أساليبهم، وقد تمكنت من ضبط أكثر من 100 متهم منذ رصد هذا الأسلوب في ترويج المخدرات».

وأكد أن تعاون أفراد المجتمع وتواصلهم مع شرطة دبي سواء من خلال مركز الاتصال المجاني أو عبر منصة «إي كرايم» التي توفرها شرطة دبي عبر تطبيقها الذكي، أو موقعها الإلكتروني، يعكسان وعي الجمهور وحرصه على تعزيز الأمن المجتمعي.

وأشار إلى توجيه إرشادات واضحة للجمهور تتمثل في التواصل مع الشرطة وإرسال صورة من الرسالة التي تلقاها، وحجب الرقم الذي وردت منه.

وأوضح أن أغلبية متلقي هذه الرسائل، خصوصاً البالغين ينفذون الإرشادات التي ترد إليهم من الشرطة، أو يحجبون الأرقام من تلقاء أنفسهم، لكن لا شك في أن هناك مخاوف من استجابة البعض، وتحديداً المراهقين، لها على سبيل الفضول، فيتواصلون مع المروجين لتجربة شراء المخدرات بهذه الطريقة، لذا تبذل شرطة دبي أقصى ما في وسعها للتصدي لهذه الظاهرة.

ولفت إلى ضرورة توعية الآباء لأبنائهم بمخاطر الاستجابة لهذه الرسائل، وتنبيههم إلى أن هذا قد يضعهم تحت المساءلة القانونية.

وأكد قراء لـ«الإمارات اليوم» أنهم تلقوا رسائل متكررة من أرقام مجهولة، بلغة عربية ركيكة، تفيد بإمكانية حصولهم على أي من أنواع المخدرات بطريقة سهلة، لافتين إلى أنهم كلما حجبوا رقماً وردتهم من رقم آخر.

وقال «أحمد.ع. إ» إنه تلقى رسالة نصية لم يفهم منها سوى كلمة حشيش، وأدرك لاحقاً أنها تتضمن عرضاً لأنواع مختلفة من المخدرات، فحجب الرقم ظناً منه أن شخصاً يمزح معه، لكنه تلقى لاحقاً رسالة صوتية من رقم آخر لشخص يخبره بأن بإمكانه توصيل المخدرات إليه، فأدرك أن ثمة نشاطاً مشبوهاً وممنهجاً يدار غالباً من الخارج.

وذكر عادل محمود أنه اكتشف بالمصادفة ورود هذه الرسائل إلى هاتف ابنه الذي يبلغ 13 عاماً، عبر تطبيق تواصل اجتماعي، وما زاد من قلقه أن الطفل لم يخبره بفحوى الرسائل حين تلقاها.

وأضاف أنه جلس مع ابنه وشرح له ضرورة إخباره حال تلقي رسائل مماثلة من مجهولين، لافتاً إلى أن حملة التوعية التي تنفذها شرطة دبي في هذا الصدد بالغة الأهمية ولولاها لما أدرك خطورة الرسائل التي تلقاها ابنه.

• 190 مليون رسالة توعية تلقاها أفراد الجمهور عبر منصات مختلفة.

• ارتفاع مؤشر البلاغات عبر «إي كرايم» بنسبة 158% خلال 3 أشهر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news