«حماية» يطلق برنامج شتوياً للطلاب

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكمل مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، استعداداته لتنظيم واستقبال الطلاب والطالبات في برنامجه الطلابي الشتوي تحت شعار «نتدرب لنحمي»، والذي يقام خلال الفترة من 12 إلى 23 ديسمبر الجاري بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وسيتضمن البرنامج الشتوي، زيارة الطلاب لإكسبو 2020 دبي، وسيتعرفوا أثناء زيارتهم على مجموعة من المعارف المتنوعة التي تزخر بها أجنحة الحدث العالمي، إلى جانب أربعة مراكز تدريبية أخرى تم توزيعها جغرافيا بين مناطق دبي لتلائم جميع الطلبة، وهي مدرسة المعارف للتعليم الثانوي ومدرسة أحمد بن راشد للتعليم الأساسي ومدرسة الصفا الثانوية، إلى جانب مدرسة القيم الثانوية.

وسيتضمن الجدول اليومي الذي سيبدأ في التاسعة صباحاً على حصص تدريب رياضية وعسكرية.

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