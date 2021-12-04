دخان كثيف بسبب حريق في مستودعي أصباغ ومواد بناء بدبي

المصدر: محمد فودة - دبي

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق شب بمستودعين في منطقة رأس الخور الصناعية، نتج عنه دخاناً كثيفاً بسبب طبيعة محتوياتهما، دون تسجيل إصابات أو وفيات.

وأفاد الدفاع المدني بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الساعة 12.12 دقيقة يفيد بوقوع حادث حريق في مستودعين بمنطقة رأس الخور الصناعية، فتحر على الفور مركز إطفاء ند الشبا كمستجيب أول وجهة اختصاص،

ووصلت أول فرقة بعد خمس دقائق فقط من تلقي البلاغ، وتبين أن الحادث متطور، وهو عبارة عن حريق في مستودعين، أحدهما يحوي أصباغاً، والثاني مستودع مواد بناء، ما تسبب في اندفاع سحب الدخان الأسود الكثيف بسبب طبيعة احتواء المستودعين على مواد قابلة للاشتعال.

وباشرت الفرق المتخصصة في عمليات مكافحة الحريق وتمكنت من احتواء النيران في حدود المستودعين ومنع انتشارهما إلى المباني المجاورة، إلى أن أفاد القائد الميداني للحادث بأنه تم السيطرة عليه بعد قرابة ساعة من أعمال المكافحة دون وقوع أي إصابات أو وفيات، ومن ثم باشرت فرق المكافحة عمليات التبريد وقامت بتسليم الموقع إلى الجهات المختصة.

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