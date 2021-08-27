مشاجرة تكشف عملية تحويل مليون درهم بطريقة غير شرعية

المصدر: محمد فودة - دبي

انتهت عملية تحويل مليون درهم بطريقة غير شرعية من دبي إلى الصين، بمشاجرة ومطاردة في الشارع إلى أن تدخلت الشرطة وضبطت ثلاثة أشخاص وصادرت المبلغ، وأحالت البلاغ إلى النيابة العامة التي أحالت بدورها ثلاثة متهمين بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير إلى محكمة الجنايات في دبي، التي قضت ببراءة المتهمين الثلاثة، وأحالت الدعوى إلى المحكمة المدنية للنظر في النزاع المتعلق بالمبلغ الذي صادرته الشرطة.

وبدأت الواقعة بحسب تحقيقات النيابة العامة، ومحضر استدلال الشرطة، حين اتصل تاجر إفريقي يعيش في الصين بأحد أقاربه الذيم يملك شركة تجارة عامة في دبي، وطلب منه استلام تحويلات مالية قادمة من إحدى الدول الإفريقية بمبلغ مليون و74 ألف درهم، وإعادة تحويلها إليه من دبي إلى الصين عبر وسطاء يحولون الأموال برسوم أقل عبر طرق غير شرعية، وأرسل إليه رقم المتهم الأول حتى يساعده في إنهاء عملية التحويل.

وقال صاحب الشركة الموجودة في دبي، (المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة)، إنه تسلم المبلغ بالفعل واتصل بالمتهم الأول واتفق معه على التفاصيل، وأخبره الأخير بأنه يعرف شخصاً لديه خبرة بمثل هذه الأمور، ثم التقيا بعد تجهير المبلغ المراد تحويله، وتوجها سوياً إلى محل إلكترونيات حيث قابلا المتهم الثاني، الذي أخبرهما بأنه يمكنه تحويل مليون درهم فقط.

وأضاف المجني عليه أن المتهم الثاني اتصل بامرأة صينية واتفق معها على القيام بعملية التحويل غير الشرعي، فوافقت بشرط أن ترسل إليه شخصاً ليعاين المبلغ المراد تحويله «المتهم الثالث»، ويحصل عليه بعد انتهاء عملية التحويل، فاتفقوا جميعاً ووصل المتهم الثالث بالفعل إلى محل الإلكترونيات وتأكد من المبلغ من خلال ماكينة عد النقود ومن ثم تواصل مع المرأة الصينية وأخبرها بأن المبلغ موجود، فأجرت تحويلات مالية إلى عدد من الحسابات البنكية في الصين سبق أن ارسلها إليها المجني عليه من خلال المتهم الثاني.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه بعد أن أوشكت عملية التحويل غير الشرعية على الانتهاء بنجاح، أبلغت المرأة الجميع هاتفياً أن الأموال وصلت إلى الحسابات المطلوبة، واتصل المجني عليه بقريبه الموجود في الصين وسأله ما إذا كان قد تلقى التحويلات، لكن أخبره الأخير أنه لم يتسلم أي شيء.

وفي هذه اللحظة دب خلاف بين الجميع، وأصر المتهم الثالث «ممثل المرأة الصينية» أن الأموال حولت بالفعل ولن يغادر من دون المبلغ، فمنعه كلا من المتهمين الأول والثاني والمجني عليه، فحضرت المرأة واستطاعت إخراجه بالقوة لكن لاحقهما المجني عليه والمتهمين الأول والثاني وأمسكوا بهما، واتصل المجني عليه بالشرطة التي حضرت وقبضت على الجميع، واتهم الأخير المتهمين الثلاث، بما فيهم الأول الذي حضر معه من البداية وصاحب محل الإلكترونيات بالتواطؤ سوياً للاحتيال عليه.

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