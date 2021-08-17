سائح يفقد مقتنيات ثمينة في مياه سد حتا.. وشرطة دبي تعيدها إليه

المصدر: محمد فودة - دبي

أعاد قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ مقتنيات ثمينة سقطت من أحد السياح في مياه سد حتا.

وقال رئيس قسم الإنقاذ البحري المقدم علي عبد الله النقبي إن إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات، تلقت بلاغاً من أحد السياح في منطقة حتا يفيد بسقوط مقتنيات ثمينة له في مياه السد، ليشرع رجال الإنقاذ البحري في البحث عنها والعثور عليها وتسليمها للسائح.

وأكد المقدم النقبي، أن الإنقاذ البحري يتولى التعامل مع الحوادث والكوارث وحالات الغرق للأشخاص والمركبات والوسائل البحرية وتقديم المساعدة لمرتادي البحر وغيرها من المهام الأخرى، ولا تتضمن مهامه البحث عن أي أنواع من المقتنيات في المياه، ولكن من منطلق الحرص على إسعاد الجمهور، فإننا نلبي نداءاتهم ونهب للتطوع وتقديم المساعدة إليهم بكل سرور، مناشداً الجمهور عدم حمل مقتنياتهم الثمينة أثناء ممارستهم الأنشطة المائية المختلفة.

من جانبه، أعرب السائح عن تقديره لشرطة دبي على سرعة الاستجابة لبلاغه وحرصهم على إسعاده باستعادة مقتنياته وتعاملهم مع البلاغ بجدية بالغة واهتمام كبيرين.

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