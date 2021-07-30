«جمارك الشارقة» تُحبط تهريب 93.3 كيلوغراماً من الكريستال و3000 قرص ميثادون

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أفادت جمارك الشارقة بأن ضباط التفتيش الجمركي بمركز جمارك ميناء خالد تمكنوا من إحباط محاولة تهريب شحنة من مادة الكريستال المخدرة، يصل وزنها إلى 93.3 كيلوغراماً، ونحو 3000 قرص مخدر من مادة الميثادون، إلى الدولة عبر منفذها البحري، من خلال إخفائها أسفل حاوية (براد)، تحمل مواد غذائية قادمة من إحدى الدول الآسيوية، بهدف ترويجها داخل الدولة.

وأوضحت الهيئة أنه عند تفتيش «البراد» لدى وصوله في وقت متأخر خلال أيام عيد الأضحى، ونتيجة للمتابعة الاستباقية واليقظة الدائمة لضباط التفتيش بجمارك الشارقة، اشتبهوا بوجود خلل في توزيع البضاعة داخل البراد، ما دفعهم إلى تفتيشه كاملاً، واستخدام أحدث تقنيات المسح الإشعاعي، ليكتشف ضباط جمارك ميناء خالد وجود أسطوانات حديدية مخبأة بطريقة احترافية، تحتوي على المواد المخدرة، وليتم بعدها العمل على تحريز المضبوطات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشارت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة إلى أن جمارك الشارقة تمتلك منظومة جمركية متطورة، قادرة على إحباط محاولات التهريب بجميع أشكالها عبر جميع منافذ الإمارة الجمركية، وبما يتوافق مع أحدث الممارسات العالمية، فضلاً عن التصدي لكل من تسول له نفسه من الأفراد أو الشبكات الإجرامية التي تستهدف إدخال المواد والحبوب المخدرة بكل حزم من خلال ضباط التفتيش بجمارك الشارقة، الذين يتمتعون بقدرات عالية ومهارات متقدمة، ومزودين بأحدث الخبرات التي تساندهم في أداء مهامهم، وتجعلهم حائط صد لكل فعل فيه مساس بأمن الوطن والمواطن.

وأعربت الهيئة عن تقديرها لجهود ضباط جمارك الشارقة، لما يظهرونه من كفاءة ويقظة دائمة للتصدي باحترافية لمحاولات تهريب المواد المخدرة والممنوعة، بأنواعها، وباختلاف الطرق، وفي مختلف الظروف، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

تعزيز جهود التصدي لتهريب المخدرات بما يواكب الجهود الوطنية في حماية أمن الوطن.

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