أسهُم بـ 215 ألف درهم تقود صديقتين إلى المحكمة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام امرأة بأن تؤدي لصديقتها مبلغ 215 ألف درهم، تحصلت عليها لشراء أسهُم لها ولم تنفذ عملية الشراء، بالإضافة إلى مبلغ 5000 درهم تعويضاً.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام صديقتها المقربة، بردّ مبلغ 215 ألف درهم تسلمتها لقاء شراء أسهم شركة مدرجة في سوق الأوراق المالية، عازية السبب إلى عدم إتمام صديقتها عملية الشراء وتسجيل الأسهم باسمها.

وأكدت المدعية أن صديقتها حصلت منها على مبلغ 215 ألف درهم، في عام 2018، لشراء أسهم في البورصة، إلا أنها لم تقم بذلك ولم تردّ المبلغ إليها، ما حدا بها لإقامة الدعوى، ملتمسة من هيئة المحكمة الحكم بردّ المبلغ وإلزام صديقتها بدفع تعويضات قدرها 50 ألف درهم.

فيما أفاد تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة، بأن العلاقة بين المدعية والمدعى عليها علاقة صداقة، ولا توجد أي علاقة تعاقدية بينهما بشأن شراء أسهم أو استلام مبالغ مالية، ولم يقدم أي من طرفي الدعوى أي مستندات أو دلائل لإثبات ما ورد، لافتاً إلى أن الثابت من الأوراق قيام المدعى عليها باستلام مبلغ 215 ألف درهم من المدعية، إلا أنه لا يمكن للخبرة التحقق من تاريخ استلام المدعى عليها تلك المبالغ.

من جانبها، أكدت المحكمة في حيثيات الحكم عدم إنكار المدعى عليها استلام المبالغ من المدعية، ومن ثم يثبت للمحكمة استلامها لهذا المبلغ، وعدم رده لها وعدم شراء أسهم لها، وفقاً لما تم الاتفاق بينهما، ومن ثم تكون المدعى عليها ملزمة برد المبلغ، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بردّ 215 ألف درهم بالإضافة إلى دفع 5000 درهم تعويضاً.

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