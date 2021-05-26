رجل أعمال ينتقم من صديقته السابقة بصورة «خليعة»

المصدر: محمد فودة ■ دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة رجل أعمال (عربي) يبلغ من العمر 49 عاماً، بتهمة تهديد صديقته السابقة بفضح علاقتهما الخاصة لدى زوجها وأهلها، عبر رسائل بعث بها إليها وإلى شقيقاتها عبر البريد الإلكتروني، ونشر على حسابه بمنصة تواصل اجتماعي صورة لسيارة تستخدمها أهداها إليها - على حد قوله - وعليها عبارات مسيئة تشمل اتهامات بالخيانة الزوجية، والاحتيال، كما أرسل إلى زوجها صورة خليعة ومخلة بالآداب لرجل وامرأة غير واضحي الملامح، ملمحاً إلى أنها صاحبة الصورة.

وقالت المجني عليها (لاتينية) من أصول عربية (48 عاماً)، إنها كانت ارتبطت عاطفياً بالمتهم لمدة أربع سنوات ثم طلبت منه إنهاء العلاقة، فشرع بإزعاجها هاتفياً، وهددها بفضح علاقتهما لدى زوجها وعائلته، وطلب منها أن ترد إليه مبلغ 310 آلاف درهم، ثم تمادى بنشر صور ومعلومات وعبارات سب موجهة لها على صورة سيارة تستخدمها أهداها لها سابقاً.

وأضافت أن المتهم أرسل كذلك رسالة إلى زوجها عبر تطبيق (واتس أب) تتضمن صوراً لرجل وامرأة لا يظهر وجهاهما في أوضاع مخلة، بالإضافة إلى صورة تنورة تخصها، ملمحاً إلى أنها هي الموجودة في الصورة، وذكر لزوجها أن عليه أن يفهم مضمون الرسالة، وفي حالة عدم التوصل إلى تسوية بينهما، سيرسل هذه الصور إلى جميع أصدقائه وأفراد العائلة، مشيرة إلى أن المتهم هدد بتدمير حياتها انتقاماً منها بسبب انفصالها عنه.

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