رجل أعمال ينتقم من صديقته السابقة بإرسال صورة مخلة لزوجها

المصدر: محمد فودة-دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة رجل أعمال من جنسية عربية 49 عاماً، هدد صديقته السابقة بفضح علاقتهما الخاصة لدى زوجها وأهلها، عبر رسائل أرسلها إليها وإلى شقيقاتها عبر البريد الإلكتروني، بالاضافة إلى أنه نشر على حسابه عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة لسيارة تستخدمها والتي كان قد أهداها إليها - على حد قوله- وعليها عبارات مسيئة تشمل اتهامات بالخيانة الزوجية، والاحتيال، كما أرسل إلى زوجها صورة مخلة لرجل وامرأة غير واضحي الملامح، ملمحاً إلى أنها صاحبة الصورة.

وقالت المجني عليها لاتينية من أصول عربية 48 عاماً إنها كانت مرتبطة عاطفياً بالمتهم لمدة 4 سنوات ثم طلبت منه إنهاء العلاقة، فشرع بإزعاجها هاتفياً، وهددها بفضح علاقتهما لدى زوجها وعائلته، وطلب منها أن ترد إليه مبلغ 310 ألف درهم، ثم تمادى بنشر صور ومعلومات وعبارات سب موجهة لها على صورة سيارة تستخدمها أهداها لها سابقاً، ونعتها بـ"الكلبة".

وأضافت أن المتهم أرسل كذلك رسالة إلى زوجها عبر تطبيق "واتس أب" تتضمن صور لرجل وامرأة لا يظهر وجهيهما في أوضاع مخلة، بالإضافة إلى صورة تنورة تخصها، ملمحاً إلى أنها هي التي موجودة في الصورة، وذكر لزوجها أن عليه أن يفهم مضمون الرسالة، وفي حالة عدم التوصل إلى تسوية بينهما، سوف يرسل هذه الصور إلى جميع أصدقائه وأفراد العائلة، مشيرة إلى أن المتهم هدد بتدمير حياتها انتقاماً منها بسبب انفصالها عنه.

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