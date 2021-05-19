أكاديمي «مزيف» يوهم طالب بقدرته على مساعدته في الـ«آيلتس»

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام متهم برد 2000 درهم إلى طالب كان قد تحصل عليها كرسوم مساعدة في دروس خاصة بشهادة «ايلتس» بعد أن ادعى بأنه أستاذ أكاديمي متخصص في اللغات، وألزمت المحكمة المتهم بأن يؤدي للمدعي 1000 درهم كتعويض.

وتفصيلاً، اقام طالب دعوى قضائية يطالب فيها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يرد له 2000 درهم، مع إلزامه بتعويض مالي قدره 10 الأف درهم، مشيراً إلى أن المدعى عليه، قام بالاستيلاء على المبلغ المطالب به بعد أن أوهمه بأنه استاذ أكاديمي متخصص لتعليم اللغات وأنه قادر على مساعدته في دروس خاصة للحصول على شهادة (آيلتس) مقابل 2000 درهم كرسوم لبدء الدورة التدريبية، ما أدى إلى خداعة وحمله على تحويل المبلغ له.

وأشار المدعي، إلى أن المتهم وبعد تسلمه للمبلغ لم يقم بتنفيذ التزامه بإقامة الدورة أو إعادة المبلغ الذي تسلمه، وعندما طالبه برد المبلغ أخذ يماطل ويتهرب من رد المبالغ المالية، لافتاً إلى صدور حكم جزائي ضده قضى بتغريمه 3000 درهم.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليه في القضية الجزائية، وأن هذا الفعل غير المشروع هو الذي يستند إليه الشاكي في دعواه الماثلة، فيحوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة، والتي تتقيد به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد 2000 درهم وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 1000 درهم كتعويض للشاكي.

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