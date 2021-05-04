«كوافير وهمي» يكلف شاباً 416 ألف درهم

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

ألغت محكمة الاستئناف في أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى أقامها شاب ضد زميلته في العمل، يطالب فيها بإلزامها برد مبلغ 416 ألفاً و400 درهم، وقضت محكمة الاستئناف بإلزام المدعى عليها برد المبلغ.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى ضد فتاة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 416 ألفاً و400 درهم، والفائدة، مشيراً إلى أن الفتاة تربطه بها علاقة زمالة، وأنهما اتفقا على الشراكة في مشروع «كوافير حريمي»، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لذلك بحكم خبرتها، وأرسل إليها المبلغ المطالب به، إلا أنها أخلت بالتزامها بإقامة المشروع، ولم ترد إليه المبلغ.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، تأسيساً على أن تحويل مبالغ إلى الفتاة لا يفيد بذاته حصول إقراض لها، فليس كل تسليم للمال يفيد الإقراض، ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعي فاستأنفه، وقدم دفاع المتهم مذكرة، طالب فيها بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ المطالبة مع الفائدة القانونية.

وأكد الدفاع أن الحكم لم يفطن لحقيقة كشف التحويلات، كما لم يفطن إلى إقرار المستأنف ضدها في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة باستلامها تلك المبالغ، وتناقض أقوالها في سبب استلام المبلغ، حيث قررت بأنه كان للمساعدة، ومرة أخرى قالت إنه كان بوازع الرغبة في الزواج منها.

وأكدت محكمة الاستئناف، أن الثابت من الأوراق أن الفتاة أقرت باستلام مبلغ المطالبة، ولكنها لم تقدم سبباً مقنعاً للتمسك بعدم إلزامها برده، إذ تقرر أن هذا المبلغ كان للمساعدة، كما قررت أنه كان لرغبته في خطوبتها، التي لم يثبت أنها تمت، ما لا يعتبر مانعاً لعدم وجوب رد المبلغ في الحالتين، مشيرة إلى أن البيّن من الأوراق أنه لا يوجد مسوغ يحول دون رد المبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف 416 ألفاً و400 درهم، مع الفوائد القانونية 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وإلزامها بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news