«صباح الحب» تقود خليجياً إلى المحكمة بتهمة التحرش بفتاة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قادت عبارة «صباح الحب» خليجياً للمحكمة بتهمة التحرش بفتاة (عربية)، وقضت محكمة مدني كلي برأس الخيمة بأن يؤدي للفتاة 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها جراء تعرضها لألم نفسي، وتشهيره بسمعتها والمساس بشرفها في وسطها الاجتماعي، بعدما أرسل لها رسائل نصية تضمنت عبارات غزل.

وكانت محكمة جزاء رأس الخيمة قضت بتغريم المتهم 18 ألف درهم عن التهم المسندة إليه، وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة، أن المتهم ترصد للمجني عليها داعياً إياها إلى مرافقته وكان ذلك علناً بالطريق العام، كما هددها بالإضرار بها وإتلاف ممتلكاتها، وتعرض لها بالقول على وجه يخدش حياءها بالطريق العام، ورماها بالقول بما يخدش شرفها واعتبارها وكان ذلك ماساً بعرضهاً، كما انتهك حرمة ملك الغير بأن دخل مسكنها خلافاً لإرادتها، واستغل خدمات الاتصال في الإساءة والإزعاج وتحقيق غرض غير مشروع.

وأقامت الفتاة دعوى طالبت بأن يؤدي المدعى عليه لها التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي ألمت بها، نتيجة ما ارتكبه من جرم، لافتة إلى أن المدعى عليه تحرش بها عن طريق رسائل غزل، تحوي «صباحي أنت وما غيرك يحلي الصبح بعيوني صباح الحب»، كما قام بملاحقتها ومراقبتها وترك هدية مغلقة على سيارتها تحتوي على قميص نوم.

وأضافت أن المدعى عليه اتصل بها مرات عدة وعند ردها كان يبادر بمغازلتها، وعندما فقد الأمل في استجابتها له شهر بها في وسطها الاجتماعي، وطعن في شرفها أمام أهلها، كما هددها وتوعدها بإيذائها وأهلها والتسبب لها في مشكلات في عملها.

وأكدت محكمة مدني كلي، توافر ركن الخطأ في حق المدعى عليه من قيامه بتحريض المدعية على المعصية وإزعاجها باستخدام وسائل الاتصالات والإساءة إليها لتحقيق غرض غير مشروع، وقضت بإلزامه بأن يؤدي للفتاة 15 ألف درهم تعويضاً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية، وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

- المتهم اعتاد مطاردة الفتاة، وأرسل لها رسائل نصية تضمنت عبارات غزل.

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