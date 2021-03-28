شرطة دبي تفاجئ اثنين من أفرادها في موقع جريمة سرقة

المصدر: محمد فودة - دبي

فاجأت شرطة دبي اثنين من أفرادها يتكريمهما في موقع جريمة سرقة استطاعا التعامل معها واستعادة المسروقات والقبض على اللص خلال ساعة واحد من ارتكاب الجريمة، وذلك بتوجيهات من مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري.

وحول تفاصيل السرقة، قال نائب مدير مركز شرطة دبي العقيد راشد الشحي إن بلاغاً ورد إلى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات من رجل أوروبي يفيد بسرقة مُقتنيات ثمينة كان يضعها على دراجته النارية، بعد دخوله إلى أحد المحال التجارية في منطقة القوز الصناعية.

وقال الشحي إن الشرطيين سالم عبد الله البلوشي، والشرطي أول أحمد منصور سمندر استجابا للبلاغ على الفور وانطلقا إلى مكان الواقعة، واستمعا لإفادة المجني عليه والشهود، وأطلعا على تسجيل كاميرا مراقبة في المكان وتعرفا على هوية السارق الهارب.

وأضاف: "الشرطيين باشرا بتمشيط المنطقة القريبة من مكان الواقعة بعد التعرف على هوية السارق إلى أن شاهداه وتمكنا من إلقاء القبض عليه"، مؤكداً أن أدائهما المهني والحرفي وسرعة تصرفهما مثال يُحتذى في العمل الشرطي.

وبدوره، عبر المجني عليه الذي يقيم في دبي منذ عام 1999، في رسالة وجهها إلى القيادة العامة لشرطة دبي عن تقديره لعنصري الشرطة على سرعة الاستجابة مع بلاغه وضبط السارق.

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