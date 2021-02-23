سنة حبساً لسائقين سرقا 351 ألف درهم من شركة في غياب الحراسة

المصدر: محمد فودة ■دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس عاماً، وغرامة 351 ألفاً و498 درهماً، بحق سائقين، سرقا خزينة تحوي المبلغ ذاته من الشركة التي يعملان فيها بالمنطقة الصناعية في جبل علي.

وأفادت تحقيقات النيابة بأن المتهمين استغلا درايتهما بعدم وجود إجراءات أمنية في الشركة، وتسللا إلى مكتب المحاسب في الطابق الأول، وحرك أحدهما خزينة حديدية تحوي 351 ألفاً و498 درهماً حتى النافذة، وناولها إلى زميله الذي وضعها داخل شاحنة تابعة للشركة ذاتها، ثم غادرا عبر بوابة لا توجد عليها أي حراسة، واستطاعت شرطة دبي القبض عليهما في وقت لاحق، واستعادت جزءاً كبيراً من المبلغ المسروق، رغم قيامهما بتوزيعه على عدد من الشركات لتحويله إلى بلادهما.

وقال مسؤول بالشركة في تحقيقات النيابة إن أحد الموظفين أبلغه بواقعة السرقة، وبوصوله شاهد شخصين عبر كاميرات المراقبة، دون أن تتضح ملامحهما، يتسللان من خلال نافذة المكتب المفتوحة، ويحمل أحدهما خزينة النقود على كتفه، ثم قاما بسرقة شاحنة براد تابعة للشركة، ولاذا بالفرار.

وأوضح أنه جرت العادة بين سائقي الشركة ترك مفاتيح المركبات داخلها، لأنه نظراً لضغط العمل في كثير من الأحيان يتم تشغيل المركبات بشكل متواصل للحفاظ على البضائع داخل البراد، مشيراً إلى أن المتهمين كانا على دراية بذلك، كما عرفا أيضاً أنه لا يوجد حارس أمن للشركة، لذا سرقا الخزينة والسيارة وغادرا المكان، دون أن يعرقلهما أحد.

وأضاف أنه تم العثور على الشاحنة سليمة بمنطقة لهباب في اليوم التالي مباشرة، عبر نظام التتبع المثبت بها، كما عثرت الشرطة لاحقاً على الخزينة في مكان قريب، لكنها كانت مفتوحة، واختفى منها مبلغ 351 ألفاً و498 درهماً، واستردت الشرطة مبلغ 281 ألف درهم.

وقال شاهد من شرطة دبي إنه تم تشكيل فريق بحث عقب تلقي البلاغ، وحامت الشبهات حول العاملين بالشركة، نظراً لأن السارقين لديهما دراية كاملة بالمكان والثغرات الأمنية فيه.

وبتتبع كاميرات المراقبة ورصد الأدلة تم تضييق دائرة الاشتباه في المتهمين، وضبطهما بمقر الشركة، وبمواجهة الأول بالدلائل أقر بأنه اتفق مع زميله على سرقة خزينة الأموال، وتوجها إلى مقر الشركة، وتأكدا من خلوها التام من الموظفين، ثم دلفا إلى غرفة المحاسبة عبر نافذة مفتوحة، ونقلا الخزينة إلى شاحنة، وتوجها إلى شارع جبل علي لهباب، وأخفيا الخزينة بين الأشجار على جانب الطريق، ثم أكملا السير مسافة كيلومترين، وتركا المركبة، وانتظرا في مسجد قريب.

وأضاف المتهم أنه اتصل بزميله لنقلهما بسيارته، مبررين وجودهما في المكان بأنهما كانا مع آخرين، وتشاجرا معهم وغادرا، ثم عاد المتهمان في اليوم التالي بمركبة أجرة، وبحوزتهما الأدوات اللازمة لكسر الخزينة، بعد أن فشلا في ذلك خلال اليوم الأول، وتخلصا من كمية كبيرة من العملات المعدنية، وتقاسما معاً المبلغ المتبقي، ثم شرعا لاحقاً في تحويل المبالغ عبر محال الصرافة، لكن شرطة دبي سبقتهما، وقبضت عليهما، واستردت جزءاً كبيراً من المبلغ المسروق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news