تعويض مواطن بـ 21 ألف درهم بعد هروب خادمته

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

قضت محكمة عجمان الجزائية بإلزام مكتب استقدام خدم بسداد 21 ألف درهم لمواطن من إمارة الفجيرة، ثمن رسوم استقدام خادمة هربت، خلال فترة التجربة، وحكمت بفسخ العقد بين الطرفين.

وتفصيلاً، أقام مواطن من إمارة الفجيرة دعوى قضائية ضد مكتب استقدام خدم، طالب فيها بتغريمه 21 ألف درهم، نظير تهريب خادمته، والامتناع عن استرجاعها، بحجة عدم رغبتها في العمل لديه، مشيراً إلى أنه فوجئ بوجود خادمته الهاربة في المكتب نفسه الذي استقدمه منها منذ شهرين فقط، مؤكداً أن المكتب وعده باعادة نقوده كاملة، ولم يفعل ذلك.

وأشارت موكلة المواطن، المحامية أميرة الصريدي

إلى أن موكلها تعاقد مع المدعى عليه على استقدام خادمة لقاء 21 ألف درهم، إلا أنها امتنعت عن العمل بعد ما يزيد على شهرين من بدء عقد الخدمة حسب الثابت بسند استلام المدعى عليه لها، وكان المدعى عليه ملزماً قانونياً وفق النصوص الثابتة برد 21 ألف درهم لموكلها نظير امتناع الخادمة خلال فترة ضمانها.

وقضت المحكمة بفسخ العقد بين الطرفين، وإلزام مكتب الاستقدام المدعى عليه برد رسوم الاستقدام للمدعي بقيمة 21 ألف درهم، وإلزام المدعى عليه الرسوم القضائية، و500 درهم أتعاب المحاماة.

• المدعي فوجئ بوجود خادمته الهاربة في المكتب نفسه الذي استقدمه منها منذ شهرين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news