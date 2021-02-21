السجن المؤبد لـ 3 شبان لإدانتهم بجرائم حجز والشروع في الاغتصاب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دانت محكمة جنايات أبوظبي ثلاثة متهمين عن تهمتَي حجز الحرية والشروع في الاغتصاب والاشتراك فيهما للارتباط، وأصدرت حكماً عليهم بالسجن المؤبد، كما تضمن الحكم معاقبة المتهم الأول عن جريمة تعاطي مؤثرات عقلية بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 50 ألف درهم، وبالحبس لمدة سنة عن جريمتَي صدم دورية الشرطة وإتلاف سيارة دورية.

كما تم الحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر عن جريمة قيادة مركبة على الطريق العام وهو واقع تحت تأثير تعاطي مؤثرات عقلية، وتغريمه 30 ألف درهم، وإيقاف رخصة قيادته حتى انتهاء سريانها، وحظر تجديدها أو حصوله على غيرها مرة ثانية، وحبسه لمدة ستة أشهر وتغريمه 30 ألف درهم عن جريمة قيادة مركبة على الطريق العام بلوحة أرقام مطموسة.

كما تمت معاقبة المتهم الثاني عن جريمة تعاطي المؤثر العقلي بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 50 ألف درهم، ودانت المتهم الثالث عن جريمة تعاطي المؤثر العقلي وعاقبته بالحبس لمدة سنتين وتغريمه 50 ألف درهم.

وتتلخص تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ إلى غرفة العمليات في شرطة أبوظبي، عن وقوع اعتداء وتهديد في منطقة صحراوية، أثناء وجود المجني عليهما، حيث فوجئا بقدوم مركبة بها ثلاثة أشخاص كانوا في حالة غير طبيعية، وقام اثنان منهم بتهديد المجني عليه الأول باستخدام سلاح أبيض وإبعاده عن المكان، فيما حاول المتهم الثالث اغتصاب المجني عليها بالإمساك بها، إلا أنها قاومته ومنعته من إتمام جريمته، وحاول المتهمان الآخران التناوب على مواقعتها.

بينما استطاع أحد المجني عليهما الإفلات منهم وإبلاغ الجهات الأمنية، التي توجهت إلى مكان الواقعة، فسارع المتهمون بالفرار، إلا أن الشرطة توصلت إليهم بسرعة، وقام أحد المتهمين أثناء محاولة الفرار بسيارته بالصدم عمداً بسيارة الشرطة وإحداث تلفيات بها، معرضاً حياة أفرادها للخطر، فتم القبض على جميع المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهم، وأمرت بحبسهم احتياطيا وإحالتهم إلى المحكمة، وطالبت بتوقيع أقصى العقوبات عليهم.

وأكدت النيابة العامة في أبوظبي أن أمن أفراد المجتمع وسلامتهم، أولوية قصوى تتكاتف من أجلها جهود الجهات المعنية للتصدي بكل حزم ووفق الضوابط القانونية لكل ما من شأنه ترويع الآمنين، أو تهديد سلامة أي شخص، أو تعريض حياته للخطر، لينال كل مجرم عقابه بحسب القوانين المقررة، وذلك تحقيقاً للعدالة وسيادة القانون.

• أحد المجني عليهما أفلت من المتهمين وأبلغ الجهات الأمنية عن اعتداء.

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