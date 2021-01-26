إلزام رجل بأن يؤدي 52 ألف درهم لفتاة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

ألزمت محكمة العين الابتدائية رجلاً بأن يؤدي مبلغ 52 ألف درهم لفتاة، سبق وأن سددتها عنه، ولم يقدم ما يثبت ردها.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع فتاة دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 52 ألف درهم، مع إلزامه بالتعويض الجابر للضرر، وما فاتها من فوائد 10 آلاف درهم، مشيرة إلى قيامها بكفالة المدعى عليه في قضية، وسددت 52 ألف درهم لإلغاء التعميم الصادر في حقه، وعندما طالبته برد المبلغ أخذ يماطل، ورفض السداد، وقدمت المدعية إيصالين بسداد المبلغ.

وتبيّن للمحكمة ورود كتاب من إدارة التنفيذ يفيد بأن الشاكية كفلت المشكو عليه في ملف التنفيذ لدعوى قضائية، وأن المبلغ الذي أودعته تم صرفه لمصلحة الحكم الصادر في القضية التي كفل علي ذمتها المشكو عليه.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الأوراق بأن المدعية كفلت المدعى عليه أمام قاضي التنفيذ، وقدمت إيصالين يفيدان سداد المبلغ المستحق لها في ذمة المدعى عليه، لافتة إلى أن المدعية لم تقدم ما يبين استحقاقها مبلغ 10 آلاف درهم، التعويض الذي طالبت به، لعدم تقديم ما يؤيد ويثبت صحة طلبها من مستندات، تبين من خلالها قيمة الأضرار التي لحقت بها، والخسائر من جراء فعل المشكو عليه، كما أنها لم تبين أيضاً مقدار ما فاتها من كسب، ومن ثم تكون مطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها قد جاءت على غير أساس، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 52 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.

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