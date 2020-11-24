جمارك دبي تتوج حملة "وطن آمن" بضبط 662 كيلو جراما من المواد المخدرة

المصدر: دبي -وام

أحبط مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة التابع لإدارة المراكز الجمركية البحرية في دبي ضمن حملة "وطن آمن" التي أطلقتها الإدارة لرفع جاهزية مراكزها الجمركية وفي عملية نوعية ضبطية هي الأكبر من حيث حجم وكمية المواد المخدرة التي تشهدها المنافذ الساحلية، والتي جاءت بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي وبلغ إجمالي كمية المواد المخدرة متعددة الأنواع التي تم ضبطها نحو 662 كيلو جراما.

وبدأت عملية الضبط المُحكمة لهذه المواد المخدرة بعد أن قامت غرفة العمليات الجمركية في إدارة المراكز الجمركية البحرية بدراسة وتحليل كافة البيانات والمعطيات التي تم جمعها حول إحدى السفن الخشبية القادمة من إحدى الدول والمحملة بشحنة مشبوهة لترسو في مرفأ ديرة بدبي .

و توصلت غرفة العمليات إلى أن درجة المخاطر في هذه السفينة مرتفعة جداً فتم رصدها ومتابعتها بالأنظمة الذكية قبل وصولها وتقرر تفتيشها بإجراءات خاصة ساهم فيها فريق " سياج " لمراقبة المنافذ الجمركية لضمان ضبط أية مواد محظورة موجودة على متن هذه السفينة.

وفور رسو السفينة باشر عدد من ضباط التفتيش الجمركي في مركز تفتيش مرفأ ديرة بتنفيذ إجراءات التفتيش المقررة مستعينين بوحدات المساعدة والدعم الفني من خلال استخدام وحدة الكلاب الجمركية لفحص كافة أرجاء السفينة بدقة بالغة وظهرت النتيجة إيجابية ومع متابعة عملية التفتيش اشتبه المفتشون بوجود مخبأ سري في السفينة الأمر الذي رجح إمكانية العثور على مواد محظورة فاستكمل الفريق انجاز مهمته من خلال إزالة بعض القطع الخشبية في هيكل السفينة وقام باستخدام تقنيات تفتيش متطورة للتحقق من إمكانية وجود مواد مخبأة داخل هذا الهيكل فتم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة أخفيت بطرق جديدة للتضليل والتمويه وتم اجراء الفحص الأولي لهذه المواد في المختبر المتنفل لجمارك دبي الذي أكد صحة وجود الاشتباه و نوعية المواد.

و تبين أيضاً أن نتيجة الفحص إيجابية للمرة الثانية في المواد الموجودة وهي مادة الكريستال بكمية 306.44 كيلوجرام ومادة الحشيش والأفيون بكمية 201.44 كيلوجرام وحبوب ومؤثرات عقلية بكمية 122.72 كيلو جرام ومادة الهيروين بكمية 32.62 كيلو جرام وتم التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي لتسليم كافة المضبوطات والمهربين بعد استكمال الإجراءات الجمركية كافة.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "نضع في مقدمة أولوياتنا القيام بالمهام الاستراتيجية الموكلة إلينا و ضرورة تحقيق التكامل في أنشطتنا وجهودنا على صعيد حماية المجتمع من المخاطر والعمل في ذات الوقت على تيسير حركة التجارة والسياحة والسفر تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتحويل الأزمات إلى فرص وانجازات من خلال العمل على أن يبقى مجتمعنا مجتمعا آمنا ينعم بالرفاه والسعادة على طريق التقدم في الخطة المستقبلية للخمسين سنة القادمة من مسيرة التطور والانجاز في تجربتنا التنموية الرائدة".

من جانبه قال المدير العام لجمارك دبي أحمد محبوب مصبح إن الدائرة تحرص على القيام بدورها الحيوي في حماية المجتمع والحفاظ على صحة وسلامة الأفراد عبر التصدي بحزم لجميع محاولات تهريب المواد المخدرة عبر المنافذ الحدودية لإمارة دبي وقد جاءت الضبطية النوعية الجديدة لكميات كبيرة من المواد المخدرة والتي أنجزتها إدارة المراكز الجمركية البحرية لتظهر مدى جاهزية المراكز للقيام بمهامها الحيوية باستمرار متخطية المصاعب والتحديات كافة الناجمة عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كوفيد 19 وذلك بفضل الاستعداد المُسبق والتطوير الدائم لمنظومة الحماية التي أنشأتها الدائرة لتحقيق أعلى مستويات التكامل في الأداء بين جهود التحليل والرصد والتتبع للسفن عالية المخاطر وعمليات التفتيش المحكمة التي يتم تنفيذها عند وصول السفن المستهدفة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي الدكتور عبدالله بوسناد إن الدائرة طورت قدراتها في مجال المعاينة والتفتيش الجمركي بخطى متصاعدة تمكنها من الوصول الآن إلى هذا المستوى المتقدم في تحقيق الإنجازات على صعيد التصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة وبفضل الخطة المحكمة التي وضعت مسبقا لتفتيش السفينة المستهدفة عالية المخاطر قبل وصولها إلى مرفأ ديرة استطاع ضباط التفتيش الجمركي العثور على هذه الكمية الضخمة من المواد المخدرة متعددة الأنواع متسلحين بخبرتهم المتراكمة في المعاينة والتفتيش ومستفيدين أقصى استفادة من وحدات الدعم والاسناد التي تطورها جمارك دبي باستمرار لتحقيق أفضل النتائج على صعيد أنجاز مهمتها في مجال الحماية.

وتتوج الضبطية النوعية في مرفأ ديرة نجاح حملة "وطن آمن" التي أطلقتها إدارة المراكز الجمركية البحرية لرفع جاهزية مراكزها الجمركية وتعزيز قدرتها على التصدي لأية محاولات تهريب للمواد المخدرة بواسطة سفن الحاويات أو في السفن الخشبية.

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