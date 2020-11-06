«بلدية دبي» تغلق مقهيين وتنذر 49 مؤسسة غير ملتزمة بتدابير «كورونا»

المصدر: وجيه السباعي ■دبي

أغلقت بلدية دبي مقهيي شيشة، وخالفت أربع مؤسسات أخرى، ووجهت إنذارات إلى 49 مؤسسة، أول من أمس، بسبب عدم الالتزام بتدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت إحصاءات البلدية أن نسبة الالتزام بلغت 98% من إجمالي المؤسسات التي تمت زيارتها، والبالغ عددها 2439 مؤسسة.

ولفتت إلى أن ارتفاع نسبة الالتزام لدى معظم المؤسسات، انعكس إيجاباً على عدد المخالفات والإغلاقات اليومية، الذي وصل في بعض الأيام إلى صفر.

وشددت البلدية على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية، التي فرضتها للحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا».

إلى ذلك نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أول من أمس، سلسلة من الزيارات والجولات الرقابية، أظهرت التزام 754 منشأة بالشروط والتدابير الاحترازية، في حين تم التنبيه على منشأة واحدة لعدم الالتزام بوضع ملصقات التباعد الجسدي.

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