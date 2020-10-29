5 سنوات سجناً لأوروبي باع شقة وهمية لمستثمر بـ 7.7 ملايين درهم

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات، في دبي، بالسجن خمس سنوات وغرامة 7.7 ملايين درهم بحق وسيط عقاري (أوروبي)، أُدين بتهمة الاحتيال على مستثمر عربي، وباع له شقة وهمية في مجمع سكني فخم بمنطقة داون تاون، واستولى منه على سبعة ملايين و772 ألف درهم، بعد تسليمه مخطط المشروع، فضلاً عن تزوير مستندات منسوبة إلى دائرة الأراضي والأملاك، وإيصالات منسوبة إلى شركة تطوير عقاري معروفة.

وقال المجني عليه، في تحقيقات النيابة العامة في دبي، إنه التقى المتهم عام 2015، باعتباره مديراً وشريكاً في مؤسسة للوساطة العقارية، والتقى به في مكتبه ببناية على شارع الشيخ زايد، وعرض عليه وحدة عقارية فندقية في مشروع فخم مقابل سبعة ملايين و772 ألف درهم، سددها على ثلاث دفعات، ثم سلّمه المتهم إيصالات منسوبة إلى الشركة صاحبة المشروع.

وأضاف أنه بعد فترة حضر المتهم، وسلّمه عقد بيع منسوباً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ممهوراً بأختام، بما يفيد بتسجيلها باسم المجني عليه، وأكد أن العقد النهائي سيسلم إليه بعد انتهاء المشروع.

وأشار إلى أنه توجه لاحقاً إلى شركة التطوير، للاستفسار عن الوحدة التي اشتراها، وزوّدهم بالإيصالات والعقد، وبعد التدقيق تلقى الرد بأن جميع المستندات مزورة.

وأوضح المجني عليه أنه تواصل بعدها مباشرة مع مؤسسة الوساطة العقارية، التي نسب إليها المتهم نفسه، فتلقى صدمة أخرى بأن المتهم فر إلى خارج الدولة، بعد احتياله على عدد من العملاء بالطريقة ذاتها، واختلس أموال الشركة، لافتاً إلى أنه تعامل مع المتهم سابقاً في وحدات أخرى دون مشكلات، لذا لم يشكّ في صدقيته.

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