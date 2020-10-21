«مخالفة كمامة» تقود آسيوياً إلى السجن

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس زائر (آسيوي) ثلاثة أشهر وغرامة 5000 درهم، إضافة إلى الإبعاد، بسبب مخالفة «عدم ارتداء كمامة»، عندما نزل الزائر لاستقبال فتاة استدعاها لعمل مساج دون ارتداء الكمامة، وعرض على شرطي في دبي رشوة 3000 درهم مقابل عدم تحرير مخالفة بحقه، وسلمه 2000 درهم، ووعده بـ1000 أخرى بعد وصوله إلى المنزل، على الرغم من أن قيمة المخالفة ذاتها 3000 درهم.

وقال الشرطي في تحقيقات النيابة العامة في دبي، إنه كان يتجول في منطقة اختصاص جبل علي أثناء تطبيق برنامج التعقيم الوطني، واستوقف رجلاً وامرأة آسيويين ينتهكان قرار تقييد الحركة في ظل الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، أثناء برنامج التعقيم الوطني، ولا يرتديان الكمامة أثناء وقوفهما أمام أحد الفنادق في مدينة دبي للإنتاج الإعلامي.

وأضاف أنه سألهما عن سبب خروجهما في ظل تقييد الحركة، وما إذا كانا يحملان تصريح خروج، وسبب عدم ارتداء الكمامة، فأخبره المتهم بأنهما خرجا للتنزه، وأن المرأة التي بصحبته مدلكة استدعاها لتتولى عمل مساج له، فأخبره الشرطي بأنه سيحرر لهما مخالفة عدم ارتداء الكمامة، فعرض عليه المتهم 3000 درهم مقابل عدم اتخاذ أي إجراء ضده، وأخرج له 2000 درهم، ووعده ببقية المبلغ عند وصوله إلى مقر سكنه.

وتابع الشرطي أنه اتصل بمسؤوله الضابط المناوب، وأخبره بما حدث، فطلب منه الضابط جلبهما إلى مركز الشرطة، لافتاً إلى أن المتهم ظل يستجديه داخل الدورية، وسلمه 2000 درهم داخل المركز، بحضور زميله شاهد آخر في القضية.

وبسؤال المتهم في محضر الاستدلال، أفاد بأنه يقطن في الفندق الذي ضُبط أمامه، وفي يوم الواقعة اتصل بتلك المرأة للحضور إليه من أجل عمل مساج، وحين نزل لاستقبالها خارج الفندق لم يكن يرتدي الكمامة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جناية عرض مبلغ نقدي على سبيل الرشوة، وأحالته إلى محكمة الجنايات.

- المتهم نزل من الفندق لاستقبال مدلكة استدعاها لعمل جلسة مساج.

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