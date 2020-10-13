سائق يخطف امرأة بعد مكالمة هاتفية مع زوجها

المصدر: محمد فودة - دبي

نشرت امرأة آسيوية إعلاناً على موقع تجاري إلكتروني، تطلب العمل خادمة بدوام جزئي، وتواصل سائق آسيوي (31 عاماً) مع زوج المرأة هاتفياً، وأوهمه بالبحث عن خادمة لوالدته، ونجح في خطف المرأة وهتك عرضها في سيارته، رغم استغاثتها بزوجها الذي توسل للمتهم هاتفياً أن يتركها في حال سبيلها، وقبضت شرطة دبي على المتهم، وأحالته إلى النيابة التي أحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جنايتي الخطف وهتك العرض بالإكراه.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها كانت تبحث عن عمل، ووضعت إعلاناً في موقع إلكتروني معروف، وأدرجت به رقم هاتف زوجها، لافتة إلى أن المتهم بعث برسالة نصية لزوجها، يعرض فيها عمل الزوجة لدى والدته، ثم حضر إلى منزلها لاصطحابها إلى بيت أمه، فرفضت الركوب معه في البداية، إلا أنه طمأنها، وأكد أنه سيوصلها إلى مقر العمل.

وأضافت أنها فوجئت به يمسك يدها، فطلبت منه التوقف، إلا أنه تمادى، وتحسس جسدها، فحاولت إبعاده، إلا أنه أكد لها عدم مبالاته بذلك، وواصل تصرفاته، وطالبها بالتزام الهدوء، لكنها اتصلت بزوجها واستنجدت به، وأعطت الهاتف للمتهم حتى يتحدث مع زوجها الذي طلب منه التوقف عن التحرش بها، وإنزالها في الطريق، لكنه أغلق الهاتف، وواصل التحرش بالمرأة مجدداً، إلا أنها صرخت، وأكدت أنها ستبلغ الشرطة، فخاف، وأنزلها في الشارع وهرب بعد خطفها نحو ثلاث ساعات.

وقال الزوج إن المتهم تواصل معه مبدياً رغبته في عمل زوجته لدى والدته التي تقيم في منطقة الممزر، فأعطاه عنوان المنزل بمنطقة الكرامة، معتقداً أن أمه هي التي ستأتي لاصطحاب الزوجة، وأخبر زوجته بتفاصيل الاتفاق.

وأضاف الزوج أنه كان في العمل حين قدم المتهم بمفرده، ونزلت إليه الزوجة، ثم اتصلت بزوجها وأخبرته بأنها تنتظر والدة المتهم في الخارج لكنها لم تأت، ثم عاودت الاتصال به بعد نصف ساعة، وأخبرته بأنها ركبت مع المتهم في ظل عدم قدرة والدته على القدوم، مشيراً إلى أنه فوجئ باتصال ثالث منها تصرخ، وتخبره بأن المتهم احتجزها في السيارة ويتحرش بها، فطلب منها إعطاء الهاتف للمتهم، وتحدث معه مطالباً بإنزال المجني عليها من السيارة فوراً، لكنه تعذر بصعوبة ذلك، في ظل عدم وجود مكان مناسب في الشارع، وأغلق الخط في وجهه.

وتابع الزوج أنه اتصل مجدداً بزوجته التي كانت تبكي بشدة وتصرخ، وأخبرته بأن المتهم يرفض إنزالها، وأغلق قفل الباب، فتحدث معه مرة أخرى وتوسل إليه حتى يسمح لها بالنزول، ثم هدده بإبلاغ الشرطة، فأغلق المتهم الخط مجدداً في وجهه، وأنزل زوجته لاحقاً في منطقة القوز ولاذ بالفرار.

إلى ذلك، قال شاهد من شرطة دبي، إن بلاغاً ورد عن الواقعة إلى الإدارة العامة للعمليات، فانتقل أفراد الشرطة إلى موقع المجني عليها، وروت لهم ما حدث، فتم تحديد مواصفات المركبة، وتبين أنها عائدة لإحدى الشركات، وتم التوصل لاحقاً إلى هوية السائق الذي ارتكب الواقعة والقبض عليه.

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