شرطي بدبي يرفض "رشوة مغرية" لتمكين متهم من الفرار

المصدر: محمد فودة-دبي

رفض رجل شرطة بقسم مباحث مركز شرطة بر دبي، التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، رشوة مغرية من آسيوي موقوف بالمركز عرض عليه مبلغ 50 ألف درهم، وسيارة مرسيدس، وراتباً شهرياً 20 ألف درهم وساعة رولكس وهاتف نقال حديث، مقابل السماح له بالفرار، والعمل لديه لاحقاً بتحذيره من أي مساعي للقبض عليه، وطلب منه الاتصال بشخصين آخرين لجلب عربون للصفقة عبارة عن 15 ألف درهم، فجارى الشرطي المتهم وأوهمه بقبول الصفقة بعد التنسيق مع رؤسائه واتخاذ الإجراءات القانونية، إلى أن قبض على المتهمين الآخرين وتم تسجيل بلاغ جديد ضد المتهم الأول الموقوف، وأحيلوا جميعاً إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جناية عرض رشوة على موظف عام.

وقال الشرطي في تحقيقات النيابة العامة إنه لا تربطه بالمتهمين اي معرفة شخصية إلا من خلال الدعوى، لافتاً إلى أنه كان يتولى ترتيب أمانات المحجوزين في حوالي الساعة السادسة صباح يوم الواقعة، ومن بينها أمانات المتهم الأول الذي حضر إليه وتحدث معه باللغة العربية، وطلب منه المساعدة مقابل تنفيذ كل ما يتمناه، فسايره في الحديث، وسأله عن طلباته، فأخبره المتهم بأنه يريد الاتصال بأحد الأشخاص ويحتاج إلى مساعدته للفرار من مركز الشرطة، مقابل 50 ألف درهم وسيارة مرسيدس وساعة رولكس وراتب شهري 20 ألف درهم وهاتف متحرك حديث.

وأضاف أن المتهم أخبره بأنه سوف يحتاج إليه لاحقاً إذا قبض عليه في أي وقت لإطلاق سراحه، أو تحذيره، لافتاً إلى أنه طلب من المتهم الانتظار حتى اليوم التالي لتنفيذ المطلوب، ثم أبلغ رئيس القسم الذي طلب منه مجاراة المتهم واستدراجه إلى تكرار العرض مرة أخرى وتصويره حتى تتخذ ضده الإجراءات القانونية.

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