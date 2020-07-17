عصابة تسرق 730 ألف درهم بالإكراه من مدير صرافة

المصدر: محمد فودة ■دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة عصابة مكونة من ثمانية متهمين اشتركوا في سرقة مدير شركة صرافة بالإكراه، بعد استدراجه من قبل أحدهم بحجة وجود شخص لديه 200 ألف دولار يريد بيعها خارج الصرافة بسعر مغرٍ، فسحب المدير النقود وتوجه معه لبيعها، لكنه فوجئ بالعصابة التي تضم ثلاثة متهمين خليجيين ورابعاً عربياً ادّعوا أنهم من التحريات، فيما يحمل بقية أفراد العصابة جنسية إفريقية، واستولوا على 730 ألف درهم من المندوب وفرّوا هاربين.

وقال محرر البلاغ في تحقيقات النيابة العامة، إنه مسؤول عن بيع وشراء العملات الأجنبية لصالح شركة الصرافة المجني عليها، واتصل به مندوب من جنسيته نفسها، وأبلغه بأن هناك شخصاً لديه 200 ألف دولار يريد بيعها مقابل 730 ألف درهم، وأنه موجود داخل فرع أحد البنوك بمركز ديرة سيتي سنتر.

ووافق على العرض ومرّ عليه المندوب برفقة وسيط ثالث آسيوي كذلك، وشخص إفريقي الذي تولى عملية الاستدراج، وركب معهم في سيارة الأخير طراز «بورش»، وفي الطريق فوجئ بمركبتين تحاصران السيارة من الأمام والخلف، وترجل من الأولى شخصان، ومن الأخرى شخصان كذلك، وادّعوا أنهم من التحريات وأبرزوا بطاقات هوية ودسّوها في جيوبهم بسرعة، ثم أخذوا حقيبة النقود، وطلبوا منهم اللحاق بهم إلى مركز شرطة المرقبات، ولاذوا بالفرار.

وقال شاهد من شرطة دبي إنه فور تلقي بلاغ بالواقعة تم الانتقال إلى الموقع، وبسؤال المدير، اعترف بأنه سحب الأموال من الشركة وذهب لتحويلها، لكن المتهمين غافلوه وسرقوها منه، لافتاً إلى أنه على ضوء البلاغ تم تشكيل فريق عمل ميداني لسرعة ضبط المتهمين، واستعادة الأموال، وتم التعميم على أوصاف الجناة، وأسفرت الجهود المبذولة عن تحديد هوية ومكان المتهم الأول «خليجي» في إمارة مجاورة، وألقي القبض عليه.

وأضاف الشاهد أنه بسؤال المتهم أقر بارتكاب الواقعة بالمشاركة في عملية السرقة، بعد أن طلب منه متهم آخر إفريقي «هارب» ذلك، وشرح له كيفية استدراج مندوب الصرافة، واستعان به في جلب بقية المتهمين، وقاموا بتوزيع الأدوار في ما بينهم بعد أن حددوا مكان التنفيذ، وجهزوا سيارتين وحاصروا بهما سيارة محرر البلاغ، ونزل مع متهمين آخرين ادّعوا أنهم رجال شرطة، وطلبوا من المجني عليه بطاقات الهوية وسرقوا الأموال ولاذوا بالفرار، ووزعوها في ما بينهم لاحقاً.

- المتهمون عرضوا على المجني عليه بيع 200 ألف دولار مقابل 730 ألف درهم.

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