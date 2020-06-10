دهس ثلاثة عمال في شارع الخيل بدبي بسبب خطأ سائق

المصدر: محمد فودة - دبي

تعرض ثلاثة عمال لإصابات بليغة نتيجة تعرضهم للدهس، صباح اليوم، على شارع الخيل في دبي، قبل جسر بالاتجاه إلى إمارة أبوظبي، بسبب خطأ فادح من سائق حافلة تعطلت وسط الطريق بعد انفجار إطارها، بحسب مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي العميد سيف مهير المزروعي.

وقال العميد المزروعي لـ"الإمارات اليوم" إن السائق أنزل العمال في منتصف الشارع بهدف إخراجهم من حرم الطريق ما أدى إلى تعرضهم للدهس من قبل سيارة لم ينتبه سائقها إليهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات بالغة الخطورة ألمت بهم.

وأضاف: «فور تلقي البلاغ عن الحادث، الذي وقع في السادسة صباح اليوم، انتقلت الدوريات المرورية، وتلك التابعة لمركز الشرطة المختص، فوراً إلى موقع الحادث، وتم التعامل مع الحافلة المتعطلة، وتأمين حركة السير ووصول مركبات الإسعاف وقيامها بدورها في الحادث».

وأكد المزروعي أن من أخطر السلوكيات التي حذرت منها شرطة دبي مراراً هو الوقوف المفاجئ في وسط الطريق، والأخطر من ذلك إنزال الركاب بهذه الطريق دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة مشيراً إلى أن «معظم الحوادث التي نتجت عن الوقوف وسط الطريق وقعت سابقاً على شوارع سريعة، ولم يستطع السائقون القادمون من الخلف الانتباه إلى وقوف سيارات أمامهم».

ولفت إلى ضرورة الاتصال بالشرطة في حال تعطلت المركبة وتعذر تحريكها، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل تأمين المركبات المتعطلة بوساطة دوريات الشرطة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية ركابها، مؤكداً أن شرطة دبي تستجيب خلال زمن قياسي لأي بلاغ.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news