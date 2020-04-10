انخفاض الجرائم الجنائية وتراجع بلاغات الشيكات 96% في الشارقة

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

كشفت شرطة الشارقة عن تراجع كبير في معدلات الجرائم والبلاغات الواردة إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة خلال فترة تطبيق التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث لم يتجاوز عدد القضايا والبلاغات المسجلة في مراكز الشرطة الشاملة 48 بلاغاً على مستوى الإمارة، مقارنة بـ717 بلاغاً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، لافتة إلى أن بلاغات الشيكات من دون رصيد تراجعت 96% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأفاد مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالإنابة في شرطة الشارقة، العقيد يوسف عبيد بن حرمول، بأن التدابير الاحترازية التي تم تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وما اتصل بها من تدابير أمنية لضمان حسن سير العمل بتلك التدابير، كان لها أثر واضح وملموس على انخفاض معدلات الجرائم والبلاغات، حيث شملت هذه الإجراءات تعزيز الوجود الأمني بشكل لافت في كل المناطق، خصوصاً خلال ساعات تطبيق برنامج التعقيم الوطني ما بين الثامنة مساءً والسادسة صباحاً، وما تبع ذلك من تقييد الحركة المرورية ومساءلة المخالفين، والتواصل الفعال مع أفراد المجتمع بكل الوسائل لحثهم على الالتزام بالبقاء في مساكنهم، وحث المراجعين والمتعاملين على استخدام التطبيقات الذكية في إنجاز المعاملات عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي توفرها الجهات الحكومية.

- شرطة الشارقة سجلت 48 بلاغاً خلال تطبيق التدابير الاحترازية.