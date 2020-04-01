خليجية تكسر أصابع زوجها في مشاجرة عائلية

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

نظرت محكمة استئناف الفجيرة في قضية اعتداء امرأة خليجية على زوجها بالضرب وكسر أصابع يده بعد أن أغلقت الباب عليه في مشاجرة عائلية نشبت انتهت باعتداءات متبادلة بينهما، وكانت المحكمة الابتدائية قضت بحبس الزوجين شهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة لكل منهما 1500 درهم.



وكانت النيابة العامة أحالت الزوجين إلى المحكمة بتهمة الاعتداء المتبادل، قالت الزوجة أمام هيئة المحكمة إن «مشاجرة عائلية بشبت بينهما وحدث اعتداء متبادل بينهما ما دفعها تقديم بلاغ إلى الشرطة ضد زوجها وفوجئت بأن زوجها رفع بلاغ ضدها أيضاً».



وأوضحت أنها أثناء الشجار هربت إلى الغرفة وحاولت إغلاق الباب لتمنع زوجها من الدخول ما أدى إلى غلق الباب على أصابعه فامسك بالباب وحاول فتحه ودفعه بقوة كبيرة ما أدى إلى إصابتها.



فيما قدمت محامية الدفاع عن الزوجة دفوعاتها القانونية موضحة أن تقرير المستشفى أثبت تعرض الزوجة لإصابات مختلفة في أجزاء من جسدها ما اقعدها عن العمل مدة 20 يوماً، ولم يشر التقرير الطبي إلى حجم إصابة الزوج.



وقال الزوج أمام المحكمة إن خلافات نشبت بينه وبين زوجته وفشلا في الوصول لحل ما أستدعى ذهابهما الى محكمة الأحوال الشخصية ما أدى إلى سوء الحالة بينهما وزيادة البعد والفرقة، متابعاً أنه «خلال نقاش بينهما تعالت الأصوات وازداد النقاش حدة ما افقدهما اعصابهما وتحول إلى مشاجرة واعتداء متبادل أدى لإصابة في يده».