مصرفي يختلس 140 ألف دولار من حساب عميل بمحررين مزوّرين

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة (مصرفي) موظف بأحد البنوك المحلية، احتال على عميل لدى البنك الذي يعمل فيه، لتوقيع طلب تحويل مالي، ثم انتحل هويته، وحرّر بدلاً منه طلب تغيير رقم الهاتف، واستولى من رصيده على 140 ألف دولار، وحولها إلى حساب متهم آخر، مستخدماً محررين رسميين مزوّرين.

وأفاد المجني عليه (41 عاماً) موظف من جنسية دولة عربية، بأنه توجه إلى فرع المصرف في منطقة القوز، وأجرى عملية تحويل مبلغ مالي، من خلال المتهم الأول، وبعد مغادرة الفرع، اتصل به الموظف المتهم، وطلب منه العودة لتوقيع مستند التحويل، فعاد إليه بعد ثلاثة أيام، ووقع مستنداً دون أن يطلع على مضمونه، وبعد ثلاثة أيام أخرى تلقّى رسالة نصية تفيد بتغيير رقم هاتفه لدى البنك، ثم تلقى رسالة أخرى تفيد بسحب 140 ألف دولار من حسابه، فتوجه إلى الفرع مباشرة، ليتم إبلاغه بأن المبلغ حول إلى حساب المتهم الثاني في القضية.

من جهته، قال شاهد من البنك إن «المتهم يعمل معه في المصرف في قسم خدمة العملاء بفرع القوز، ويتمتع بصلاحيات تقديم طلبات تحويل مبالغ أو إيداعها أو الخدمات الأخرى المتعلقة بالبنك مثل تغيير بيانات العميل»، لافتاً إلى أن المتهم أجرى طلب تغيير رقم الهاتف الخاص بالمجني عليه، وكذلك طلب تحويل مبالغ مالية، واستولى من خلال الطلبين المزوّرين على 140 ألف دولار من حساب المجني عليه، وحولها إلى حساب رجل آخر.

ووجهت النيابة العامة في دبي إلى المتهم الأول تهمة ارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي، واستعماله والسرقة، وإلى الثاني جناية حيازة أموال متحصلة من جريمة مع علمه بها، وباشرت محكمة الجنايات محاكمتهما غيابياً.

- احتال على العميل لتوقيع طلب تحويل وتلاعب في بياناته لدى البنك.