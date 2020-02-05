شرطة الشارقة تحيل ملف قضية إصابة 21 طالباً بمبيد حشري إلى النيابة العامة

المصدر: محمد الرفاعي _ الشارقة

أحالت شرطة الشارقة قضية المدرسة التي تعرض فيها 21 طالباً للاختناق نتيجة استنشاق بقايا مبيدات حشرية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، إذ أسفرت التحقيقات الأولية بالشرطة عن إحالة 3 أشخاص للنيابة، أثنان من العاملين في المدرسة وشخص من الشركة التي قامت برش المبيدات الحشرية بتهمة الإهمال وتعريض حياة الناس للخطر.

وكانت الشرطة قد بدأت التحقيق في واقعة إصابة 21 طالباً باختناق وإصابات بسيطة نتيجة استنشاق بقايا مبيدات حشرية، تم رشها في المدرسة نهاية الأسبوع الماضي، من قبل إحدى الشركات المختصة، حيث تم إسعاف جميع الطلبة وحالاتهم الصحية جيدة وخرجوا من المستشفى.

وأكدت شرطة الشارقة أن مدرسة خاصة في إمارة الشارقة استقدمت أخيرا إحدى شركات مكافحة المبيدات الحشرية وعملت على رش المدرسة إلا أن بقايا المبيدات تأثر بها بعض الطلبة، وتم استدعاء الإسعاف الوطني والجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات الفورية بالكشف على الطلاب وإعطائهم العلاجات اللازمة، وإخلاء المدرسة من الطلاب.

وكان قد أكد مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، علي الحوسني، سابقا أن الهيئة أجرت تقريراً بعد زيارة فرق الرقابة للمدرسة على مدى يومين متتاليين، وستتخذ الهيئة أقصى العقوبات ضد المتسببين وفق القانون.