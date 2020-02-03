ضبط عامل مصوغات يخفي الذهب بين ملابسه

المصدر: محمد الرفاعي ■الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها شخصان آسيويان بتهمة الشروع في السرقة، إذ سرقا مصوغات ذهبية من داخل المكان الذي يعملان فيه، ليتم اكتشافهما قبل خروجهما منه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكُّن حارس أمن في مركز تجاري من ضبط موظف يعمل في أحد المتاجر الخاصة ببيع الذهب، وبتفتيشه عثر على بعض القطع الذهبية والمشغولات التي كان يخفيها بين ملابسه، فتحفظ عليه، وأبلغ الجهات الأمنية، ليقر لاحقاً بأنه اتفق مع موظف آخر لبيعه الذهب والتصرف فيه. وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهما، فاعترفا بها، وقال الأول إنه استغل انتهاء وقت الدوام، وأخفى مشغولات ذهبية لا يعلم قيمتها المالية بين ملابسه، مشيراً إلى أنه أثناء خروجه من المحل اشتبه فيه حارس الأمن الذي كان موجوداً على الباب، وبتفتيشه عثر على المسروقات في حوزته، لافتاً إلى أن الاتفاق كان مع المتهم الثاني بتسليمه المسروقات، وإعطائه فرصة للتصرف فيها لاحقاً. وبمواجهة المتهم الثاني، اعترف بالاتفاق مع الأول لبيع المسروقات، وقال إنه اتفق مع المتهم الأول، لكن الخطة لم تنجح بسبب ضبطه، مشيراً إلى أنه قبض عليه لاحقاً، بعد أن اعترف الأول عليه.

وطلب المتهمان الرأفة والرحمة من الهيئة القضائية، لافتين إلى أنهما محبوسان منذ نحو شهرين.

بدورها، طلبت النيابة العامة إدانة المتهمين، فيما قررت المحكمة حجز القضية للحكم في التاسع من مارس المقبل.