اتهام آسيوي بالاحتيال على مسن

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية آسيوي متهم بتزوير محررات رسمية، وإيهام مسن من جنسيته نفسها بقدرته على توفير عمل لابنه، واستولى منه على 30 ألف درهم.

وتفيد تفاصيل الواقعة، حسب التحقيقات، إلى أن المتهم والمجني عليه يسكنان في منزلٍ واحد، وكان المسن يبحث عن فرصة عمل لابنه، وأوهمه المتهم بأنه يستطيع عمل تأشيرة لابنه، وتوظيفه في إحدى الشركات مقابل 30 ألف درهم، فأعطاه الرجل المبلغ، ليكتشف بعد فترة أنه يكذب عليه، بعدما أحضر له المتهم تأشيرة مزورة، ما جعله يقدم شكوى ضده لاسترداد المبلغ المالي.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاكي، الذي أكد أنه يسكن مع المتهم في المنزل نفسه، وكان يبحث لابنه عن وظيفة، وتكفل المتهم بذلك مقابل 30 ألف درهم، لكنه بات يتهرب منه، ثم قدم له تأشيرة، اتضح أنها مزورة لاحقاً، مشيراً إلى أنه استرد 13 ألف درهم، ولايزال يطلب منه 17 ألف درهم.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأنكرها، وقال إن الشاكي أقرضه المبلغ على أن يرده إليه بفائدة، وبعد أيام عدة بات يطالبه به، فرد إليه 13 ألف درهم، وبقي 17 ألف درهم، مشيراً إلى أنه دفع له بقية المبلغ بعد فتح البلاغ ضده، وهو الآن لا يدين له بأي شيء.

وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 11 فبراير المقبل.