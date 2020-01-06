محاكمة 3 خليجيين حاولوا تهريب نقود مشبّعة بالمخدرات إلى توقيف مركز شرطة

المصدر: محمد فودة ■ دبي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات ثلاثة طلبة خليجيين، تراوح أعمارهم بين 22 و27 عاماً، بتهمة محاولة نقل مواد مخدرة إلى توقيف مركز شرطة باستخدام 15 عملة ورقية، مشبعة بأربعة أنواع من المخدرات، تشمل الهيروين وميثافيتامين.

وقال شاهد من شرطة دبي، في تحقيقات النيابة العامة، إنه كان على رأس عمله في توقيف مركز شرطة البرشا، وطرق باب العنبر المتهمان الثاني والثالث، وأخبراه بأن شخصاً سيحضر إليهما مبلغاً من المال، كونهما اقترضاه من زملائهما الموقوفين، فضلاً عن حاجتهما إلى شراء أغراض من الكافيتريا، وكان ذلك يوم الجمعة، فأخبرهما أن استلام النقود يكون يوم الأحد فقط، لكنهما أصرا على أن يساعدهما، فاتصل هاتفياً برئيسه في العمل ورفض.

وأضاف الشاهد أنه بعد نحو 10 دقائق حضر زميله في المركز، وأخبره بأن شخصاً (المتهم الأول) حضر إلى المركز ويريد إدخال مبلغ 530 درهماً للمتهمين، لافتاً إلى أن زميله أخبره أنه يشتبه في أن النقود غير طبيعية، إذ ظهرت عليها مادة بيضاء تشبه المسحوق، فضلاً عن أنها كانت رطبة، فعاين الأوراق النقدية وتبين له وجود طبقة على الأوراق، وكان يتناثر منها مسحوق يميل لونه إلى الأبيض، فاتصل هاتفياً برئيسه وأخبره بأن النقود ربما تكون مشبعة بمواد مخدرة، وأعد محضراً بالواقعة، وضبط المتهم الأول (طالب - 22 عاماً).

وقال شاهد من شرطة دبي إنه كان على رأس عمله في توقيف مركز شرطة البرشاء، وحضر المتهم الأول وبحوزته مبلغ من المال يرغب في تسليمه إلى المتهم الثالث، وحين راجع زميله (الشاهد الأول)، أخبره بأن رئيسهما في العمل رفض، لكن المتهم الأول أصر على ترك المبلغ، مؤكداً أن المتهم الثالث حصل على موافقة مسبقة من أحد الضباط في المركز، فراجع الشرطي زميله وأخبره الأخير بأنه لا مانع من استلام المبلغ وتركه في أمانات الموقوف.

وأضاف الشاهد أنه استلم الأوراق النقدية من المتهم الأول، ولاحظ وجود مسحوق أبيض على يده، وعندما عاين المبلغ لاحظ أن الأوراق كانت رطبة وعليها مسحوق، فسأل المتهم الأول الذي أحضرها عن الأمر، ولاحظ أنه مرتبك، ولا يتحدث بطريقة طبيعية، وأخبره بأن المتهم الثاني الموقوف هو الذي طلب منه لقاء أحد الأشخاص واستلام النقود منه، وتسليمها له في التوقيف.

وأفاد تقرير المختبر الجنائي بأن الأوراق النقدية كانت طرية ومشبعة بالهيروين وميثافيتامين، ونوعين آخرين من المخدرات، فتم ضبط المتهم الأول الذي أحضرها وأحيل مع زميليه الموقوفين إلى محكمة الجنايات.