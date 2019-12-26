السجن 10 سنوات لعامل أجبر طفلة على ممارسة أفعال مخلة

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 10 سنوات بحق عامل بناء، تزعم عصابة استغلت طفلة آسيوية (15 عاماً)، بعد جلبها من بلادها بجواز سفر يحوي بيانات مزوّرة خلافاً لسنّها الحقيقية، وأوهمتها العصابة بأنها ستعمل في صالون نسائي في دبي، لكنها فوجئت بعد وصولها بأفراد العصابة يجبرونها على ممارسة الدعارة، ما أصابها بانهيار عصبي ونفسي، حتى صارت تكلم نفسها وتضحك وتبكي في الوقت ذاته، إلى أن أنقذتها شرطة دبي، وأحالت رجلاً وامرأة إلى النيابة العامة التي أحالتهما بدورها إلى محكمة الجنايات، وقضت بسجنهما سبع سنوات، فيما ظل المتهم الرئيس، عامل البناء، هارباً، لكن قبض عليه لاحقاً، ووجّهت إليه النيابة تهمة اقتراف جناية مواقعة الطفلة بالإكراه، فضلاً عن الاتجار في البشر.

وقال شاهد من شرطة دبي، إن «معلومات وردت إلى قسم مكافحة الاتجار بالبشر تفيد بأن المتهم (م.ز - آسيوي) يجبر فتاة على ممارسة أعمال الدعارة، عن طريق ضربها واحتجازها بشقة في منطقة المطينة، فتم توثيق المعلومة وتحديد مكان الضحية».

وأضاف أنه عند الصعود إلى الشقة كانت المجني عليها تتناول العشاء مع امرأة أخرى، ولاحظ رجال الشرطة أنها في حالة غير طبيعية، وتعاني اضطرابات نفسية، إذ كانت تتحدث مع نفسها، وتنظر إلى أعلى وتضحك من دون سبب وتقوم كل فترة للصلاة.

وأوضح الشاهد أنه تم القبض لاحقاً على المتهم، وسئل عن علاقته بالمجني عليها، وسبب وجودها في مقر سكنه، وأنكر إكراهها على ممارسة أفعال مخلة، مشيراً إلى أنها شريكته في السكن، واعترف بالاعتداء عليها بالضرب مرات عدة وتقييدها، عازياً ذلك إلى إزعاجه ورفضها تناول الطعام.

فيما ذكرت المرأة الأخرى، وهي متهمة في القضية، أنها كانت تقيم في تلك الشقة مع شقيقها الذي أقنعها باستقدام آخرين للسكن معها، بغرض مساعدتها في دفع الإيجار، من بينهم المتهم وامرأة أخرى، ورجل ثانٍ، مشيرة إلى أنهم جلبوا الفتاة، وبمجرد وصولها شرعت في البكاء وتوسلت للمتهم حتى لا يجبرها على ممارسة الدعارة، فأخبرها بأن إحضارها إلى الدولة كلفه 10 آلاف درهم، وعليها دفع هذا المبلغ إذا أرادت أن تتحرر من قبضته، فتعهدت بالعمل في وظيفة أخرى وسداد المبلغ، لكنه قيّدها واعتدى عليها بالضرب واحتجزها.

وعرضت شرطة دبي الفتاة على قسم الطب النفسي في مستشفى راشد، وظهرت عليها العصبية الزائدة والقلق والخوف، وإتيان تصرفات غير طبيعية، منها خلع ملابسها، فتم توفير العلاج اللازم لها حتى تحسنت حالتها.