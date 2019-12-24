حريق بمنزل في عجمان

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

شبّ حريق في أحد المنازل بإمارة عجمان، مساء أول من أمس، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماده، دون خسائر بشرية.

وتعود تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بلاغاً يفيد باندلاع حريق في منزل بمنطقة مشيرف، وعليه انطلقت فرق الدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، حيث تبين احتراق ملحق بالمنزل، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها، والحيلولة دون انتشارها.

وناشد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان بالإنابة، العميد محمد علي جميرا، جميع الأسر إلى أخذ الحيطة والحذر، والتأكد الدائم من صلاحية التمديدات الكهربائية وصيانتها بشكل دوري، وتزويد المنازل بأجهزة إنذار الحريق، وكشافات الدخان والتي يوفرها مشروع «#حصنتك_للمنازل» المرتبط مع غرف عمليات الدفاع المدني. وأكد أهمية توفير طفايات الحريق اليدوية، وتركيب أجهزة إنذار الحريق وكواشف الدخان في المنازل مثل بقية مستلزمات المنزل، لما لها من دور استباقي في إنذار الأفراد بوجود حريق، وتجنب خسائر في الأرواح والممتلكات، مطالباً كل الأفراد بضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة، تفادياً لوقوع الحرائق.