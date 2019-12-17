مفارقة: عصابة تعترف بسرقة 200 ألف درهم وصاحب المحل يقول "65 ألف فقط"

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات عاطلين آسيويين سرقا 65 ألف درهم من محل ملابس بعد التسلل إليه ليلاً عبر سطح مسجد مجاور، وكسرا الخزنة الحديدية.

وكشفت تحقيقات النيابة عن مفارقة غريبة إذ أفاد صاحب المحل بأن المبلغ الذي سرق من الخزنة 65 ألف درهم، فيما قال المتهمان في محضر استدلال الشرطة بأنهما سرقا 200 ألف درهم منها.

وقال صاحب المحل إنه أبلغ الشرطة بعد أن تلقى اتصالاً من موظف لديه يفيد بالسطو على المتجر، وتبين أن اللصوص تسلقوا مسجد ملاصق للبناية التي تحوي المحل، ثم تسللوا إليه عبر شرفة تبعد حوالي متر ونصف من السطح وكسرا الخزنة وسطوا على محتوياتها.

وقال شاهد من شرطة دبي إنه تم تشكيل فريق عمل من رجال البحث الجنائي فور تلقي البلاغ، والتوصل إلى معلومات حول قيام المتهمين وآخرين هاربين بسرقة المحل ومحلات أخرى، بالأسلوب ذاته وتم ضبطهما من قبل شرطة الشارقة، فاستصدر إذن من النيابة العامة للتحقيق معهما بعد التنسيق مع الجهات المعنية في الشارقة.

وأقر المتهمان أنهما كانا يتجولان برفقة زميليهما الهاربين في منطقة نايف وشاهدا حركة تجارية كبيرة على المحل، فحضروا جميعاً في وقت متأخر من الليل وتسللوا إلى المحل وكسروا الخزنة وسرقوا منها مبلغ 200 ألف درهم قاموا بتحويلها إلى أسرهم في بلادهم.