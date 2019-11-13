اتهام منقذ سباحة بالتحرش بطفلين شقيقين

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي منقذ سباحة آسيوي إلى محكمة الجنايات، بتهمة التحرش بطفلين شقيقين خليجيين (ثماني سنوات وسبع سنوات)، في حوض السباحة الملحق بمجمع سكني.

وقالت والدة الطفلين: «إن ابنها الأكبر أخبرها بأن المتهم تحرش به أثناء وجوده في المسبح، وسأله عن سبب تصرفه بهذه الطريقة، إلا أن المتهم كان يضحك فخرج الطفل من المسبح، وفي اليوم التالي توجه برفقة شقيقه والخادمة إلى المسبح، وكانا برفقة عدد من الأطفال، فحضر المتهم وتحرش بهما بالطريقة ذاتها، فبادرت الأم بفتح بلاغ ضد المتهم».

وقال شاهد من شرطة دبي: «إن الأم أبلغت عن تعرّض طفليها للتحرش، فكلفت الشرطة زميلين له بجلب المتهم، وأفاد الأخير بأنه يعمل منقذ في المجمع السكني، ومن طبيعة عمله تعليم الأطفال السباحة كنوع من المساعدة»، مشيراً إلى أنه «يلمس أجسادهم عن طريق الخطأ، ولا يذكر تحديداً الجزء الذي لمسه، ووجهت إليه النيابة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه». وقال المجني عليه: «إنه كان في المسبح ونزل المتهم وطلب منه الحضور إلى المنطقة العميقة لتعليمه السباحة، وحين وصل إليه أنزل شورته، فسأله عن سبب قيامه بذلك فضحك»، لافتاً إلى أن «المتهم كان يعلمه كيفية السباحة هو وغيره من الأطفال، لكنه كان يسبح تحتهم ويلامس مناطق حساسة في أجسادهم، ما دفعه لإخبار والدته».