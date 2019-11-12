محاكمة صاحب شركة بتهمة تلويث البيئة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

باشرت محكمة استئناف أبوظبي محاكمة صاحب شركة للنقليات (خليجي)، متهم بصرف نفايات غير معالجة، ما تسبب في تلوث البيئة والإضرار بالتربة، وحكمت عليه محكمة أول درجة بغرامة 30 ألف درهم.

وخلال الجلسة، أكد المتهم، أمام هيئة المحكمة، أن المتسبب في المخالفة سائق كان يعمل بشركته، وهو من قام بإلقاء المياه غير المعالجة في أحد الأماكن داخل مدينة أبوظبي، مشيراً إلى أن السائق خالف التعليمات الموجهة إليه وآلية عمل الشركة، ونظام التخلص من المياه غير المعالجة، حيث توقف بصهريج المياه في مكان مغاير لخط السير المحدد له قبل تحركه بالنفايات.

وأشار المتهم إلى أن شركته اتخذت الإجراءات اللازمة حيال السائق، وتم فصله وإنهاء خدماته، لضمان عدم تكرار هذا الخطأ مرة أخرى، مطالباً بتخفيف الحكم الذي قضت به محكمة أول درجة بحق الشركة، والذي قضى بتغريمها 30 ألف درهم، فيما قررت هيئة المحكمة تأجيل الحكم في القضية لجلسة مقبلة.