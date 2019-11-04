مقتل آسيوي طعناً في مشاجرة بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها (م.ع - آسيوي) بتهمة قتل آخر من جنسيته، طعناً بالسكين إثر مشاجرة وقعت بينهما، وتم ضبطه في مدينة العين بعد محاولته الهروب، وطالبوا بالقصاص. وتعود تفاصيل الواقعة، إلى ورود بلاغ بوجود شخص داخل المستشفى مصاب إثر طعنه بسكين، فتحركت الفرق الأمنية الى المستشفى، لكن المجني عليه فارق الحياة، وبسؤال الشخص الذي كان معه أقر عن المتهم، وبالبحث والتحري عنه تم ضبطه في مدينة العين، وتم التحقيق معه وإحالته الى القضاء.

واستمعت المحكمة لأقوال الشاهد الأول في القضية، حيث أكد أنه كان من ضمن فريق الضبط، مشيراً إلى أن المجني عليه فارق الحياة في المستشفى، وكان معه شخص آخر، وقال لهم إن المتهم متورط في طعن المجني عليه.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم وبأقوال الشهود، فأنكرها، وقال إنه كان موجوداً في محل الواقعة، لكنه لم يطعن المجني عليه، مشيراً إلى أن سبب هروبه من الشرطة عدم امتلاكه إقامة في الدولة.

وحضر وكيل أولياء الدم جلسة المحكمة، وأكد أن عائلة المجني عليه ترفض الدية وتطالب بالقصاص.

بدورها، قررت المحكمة تأجيل القضية لتاريخ 25 نوفمبر الجاري.