قضاء الحاجة على الرمال يكلف آسيوياً 3 ملايين درهم

المصدر: محمد فودة - دبي

توقف مقيم آسيوي بمركبته في منطقة رملية بموازاة طريق عام، لقضاء حاجته، وكلفه هذا الأمر نحو ثلاثة ملايين درهم (بالريال السعودي) كانت بحوزته، إذ هاجمته عصابة مكونة من أربعة أشخاص رشوا وجهه بمادة حارقة، وسرقوا حقيبة كان يخفيها أسفل المقعد الخلفي تحوي النقود، وذلك بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي، التي أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، حيث تباشر محاكمتهم.

وقال شاهد من قسم مباحث الجرائم الواقعة على الأموال، بالإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي، إن بلاغاً ورد عن واقعة سرقة بالإكراه في مجمع دبي للاستثمار، فانتقل برفقة زملائه إلى موقع البلاغ، والتقى المجني عليه الذي كان في حالة صحية عادية ووعي وإدراك سليمين، ولم يتعرض لإصابات نتيجة الهجوم، وأفاد المجني عليه بأنه ركن شاحنته في منطقة رملية موازية للطريق العام بهدف قضاء حاجته.

وعند عودته وبمجرد ركوبه السيارة، وقبل أن يغلق الباب فوجئ بشخصين يمسكان الباب، ورشا مادة على عينيه، يعتقد أنها الفلفل السائل الحارق، ثم سرقا حقيبة الأموال التي كان يخفيها أسفل المقعد الخلفي، وفرا هاربين.

وأضاف الشاهد أنه تم تشكيل فريق عمل لسرعة ضبط الجناة، وذلك من خلال خطة احتواء وتجنيد المصادر، إلى أن تم تحديد هوية المتهمين الأول والثاني بعد نحو 20 يوماً من الواقعة، وألقي القبض عليهما، وبسؤالهما اعترفا بالسرقة، بمشاركة متهمين آخرين، كما أقرا بأنهما سلما حصتيهما لمتهم خامس يقيم في الحي الصيني بالمدينة العالمية، فتمت مداهمة مقر سكنه وضبطه وبحوزته مبلغ 404 آلاف ريال سعودي.

وأشار إلى أنه بسؤال المتهم الأخير، أفاد بأنه يعرف طبيعة الأموال التي أخفاها بحوزته، إذ أخبره عضوا العصابة بأنهما سرقاها بمشاركة آخرين من المجني عليه، وأبلغاه باعتزامهما مغادرة البلاد، على أن يرسل لهم النقود لاحقاً مقابل حصة من المبلغ.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين الأول والثاني أقرا بمشاركتهما مع متهمين آخرين هاربين في جريمة السرقة، بعد رصد المجني عليه ومعرفتهم بحيازته مبلغاً كبيراً، كما اعترف المتهم الثالث بحيازته مالاً مسروقاً، فيما فر متهمان ببقية المبلغ.

• نيابة دبي أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات.