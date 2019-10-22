امرأة تسرق رجلاً وتنهال عليه ضرباً بمساعدة صديقتها

المصدر: محمد فودة - دبي

شرعت امرأة إفريقية، بالتعاون مع أخرى، في سرقة موظف خليجي بالإكراه في الشارع، حين رأته يأخذ من صديقه ورقة مالية فئة 500 درهم، فسحبتها من يده وحاولت الفرار، وحين لحق بها اعتدت عليه لكماً وركلاً، إلى أن حضر حارس أمن وأمسك بها هي وصديقتها.

وقال شاهد إثبات، صديق المجني عليه، إنه كان برفقته في منطقة برج خليفة، ووقفا بالقرب من صيدلية مقابلة للبرج لشراء بعض الأغراض، فأخرج 500 درهم من حافظته وسلمها إلى المجني عليه، وفجأة اقتربت امرأة إفريقية، وسحبت المبلغ من يده، وركضت فلحق بها المجني عليه، لكنها أمسكته من يده، وركلته في رجله، فسقط على الأرض، واستمرت في توجيه الضربات إليه، فاستدعى الشاهد حارس الأمن، الذي تمكن من الإمساك بها هي وصديقتها.

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي، إنه قبض على المتهمتين، وبسؤالهما أفادتا بأنهما سرقتا المبلغ منه، ثم أعادته إحداهما إليه دون أن تذكرا السبب.

وفي قضية أخرى، باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة امرأتين من دولة عربية سرقتا من كفيلتهما مبلغ 3500 درهم.

وقال شاهد من شرطة دبي، إن ربة منزل مواطنة اشتبهت في قيام العاملات لديها بسرقتها، فأبلغت الشرطة، وتم جلب أربع عاملات، واعترفت إحداهن بأنها تعمل بمهنة ممرضة قبل شهر من الواقعة، وأثناء وجودها في المنزل شاهدت حقيبة يد عائدة لابنة مخدومتها، فسرقت منها 3000 درهم على ثلاث مرات، واقتطعت من المبلغ 500 درهم، أعطته للسائق ليشتري لها بطاقة شحن هاتف، فيما اعترفت المتهمة الثانية بسرقة 500 درهم، وتم إحالة المتهمتين إلى النيابة العامة في دبي.