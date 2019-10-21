طالب مدرسة إماراتي ينقذ حياة أسرة من حريق في منزلها ليلاً والدفاع المدني يكرمه

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

كرمت إدارة الدفاع المدني بعجمان البطل الصغير المواطن إبراهيم عبدالحكيم بني مخزوم البالغ من العمر 14 عاماً، وذلك لإنقاذه حياة أسرة من حادث حريق شب في منزلهم بمنطقة الجرف 2 بعجمان، وتم تكريمه والحفاوة به من قبل الدفاع المدني وأهل المنزل المتضرر والمدرسة والاشادة بدورة البطولي خلال الطابور الصباحي بمدرسة عجمان الخاصة تقديراً لشجاعته وسرعة بديهته وحسن تصرفه أمام طاقم المدرسين و زملاءة في المدرسة.

وتعود تفاصيل الحادثة الى قرابة الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس الموافق 2019/10/17 حين اشتم إبراهيم رائحة حريق قريبة من منزلة، وبدافع حس المسؤولية انطلق للبحث عن المصدر وانتهى الى طرق ابواب الجيران للتأكد سلامتهم وموقع الحريق وعند الوصول الى المنزل الأخير كان الحريق قد تطور و ارتفعت الادخنة من الملحق الخلفي الذي لم يشعر أهل المنزل به وادرك بأن الحادث وقع فعلاً في هذا المنزل، محاولاً إفهام العاملة في المنزل بما يحدث في الخلف وحين لم تستوعب ما يريد دخل بنفسه وأراها النار المشتعلة في الملحق وبسرعة بديهة تناول الهاتف من يد العاملة المصدومة واتصل على رقم هاتف الطوارئ بالدفاع المدني عجمان 997 وأبلغ عن الحادث كما قام بتحديد الموقع بدقة ولغة واضحة، ثم انطلق الى الفلة الرئيسية وطرق الأبواب بقوة لتنبيه أهل المنزل ومساعدة سكان المنزل على الإخلاء وهم صاحب المنزل وأسرته المكونة من الأم وبناته الاربع وتتراوح أعمارهن بين 14 و 23 سنة، ثم قام بمساعدة صاحب المنزل على إبعاد ممتلكاته ومنها سياراتهم الشخصية عن مصدر الحريق ثم عمد الى فتح البوابة الإلكترونية المنقطع عنها التيار الكهربائي مهيئاً الموقع لوصول فرق الإطفاء وفور وصولهم باشروا أعمال الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق المشتعل في المطبخ بالملحق الخارجي وتسليم الموقع لشرطة عجمان للبحث حول أسباب وقوعه .

والجدير بالذكر أن الطالب ابراهيم من المتميزين في التحصيل العلمي وحافظ للقرآن في مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم وذو صوت شجي يتم الاستعانة به للتلاوة في الفعاليات ويثني الجميع عليه أخلاقه .

وأكد العميد عبدالعزيز علي الشامسي مدير عام الدفاع المدني عجمان أن ماقام به إبراهيم من عمل بطولي ماهو إلا الدافع الانساني، ونتيجة البرامج التوعوية المتنوعة والحملات الموجهه لطلاب المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة والمتمثلة في حماية الأرواح والممتلكات، مثل ابلاغ الدفاع المدني في حالات الطوارئ عبر الهاتف 997 ومكافحة الحريق وعمليات الإنقاذ والاخلاء والإسعافات الأولية التي تقدمها القيادة العامة للدفاع المدني .