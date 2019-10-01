اتهام امرأة بضرب والدة طليقها يوم زفافه

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

باشرت محكمة الجنح في رأس الخيمة، أمس، محاكمة خليجية متهمة بضرب والدة طليقها والتهديد بحرمانها من رؤية أحفادها، كما ذكرت النيابة العامة أن المتهمة الثانية (المجني عليها) في القضية متهمة بسب الخليجية هاتفياً أمام صالة الأفراح، وأنكرت المتهمتان الاتهامات المسندة إليهما أمام هيئة المحكمة.

وطالب محامي الدفاع عن الخليجية، محمد محيي الدين، ببراءة موكلته من التهم المسندة إليها، تأسيساً على انتفاء أركان وعدم معقولية الواقعة، وخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني على ارتكاب موكلته الجريمة.

وأضاف أن الواقعة تمت في الرابع من يوليو الماضي، وتم تقديم البلاغ يوم 18 من أغسطس الماضي، لافتاً إلى أن ادعاء المتهمة الثانية تعرضها للضرب من موكلته، يتناقض مع أقوالها التي وردت في أوراق القضية، وفي تحقيقات الشرطة وأمام النيابة، والتي أنكرت فيها تعرضها للضرب من قبل موكلته.

وأكد عدم معقولية تعدي الخليجية على امرأة في مقام والدتها، أمام جمع من الحاضرين في صالة الأفراح، دون أن يتعرض أي شخص لموكلته ومنعها.

من جهته، أفاد محامي الدفاع عن والدة الزوج، عبدالله سرحان، بأن موكلته كانت تقف بمركبتها في مواقف صالة الأفراح لحضور زفاف ابنها، وفوجئت باقتحام طليقة ابنها مركبتها، وضربتها. وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بالاعتداء على المجني عليها لفظاً وقولاً، كما قامت بسبها وقذفها من خلال إرسال رسائل نصية إلى هاتفها، مطالباً هيئة المحكمة بالاستعلام من هيئة الاتصالات بالمكالمات والرسائل الصادرة من هاتف المتهمة الأولى.

وجاء في أوراق القضية أن المتهمة الأولى ذهبت يوم زفاف طليقها إلى صالة الأفراح، من أجل الاعتذار إلى أسرته لعدم إحضارها أطفاله لحضور حفل زفاف والدهم، حيث قامت فور مشاهدة والدة طليقها بالاعتداء عليها بالضرب والسب وتهديدها بحرمانها من رؤية أحفادها، كونها كانت السبب في طلاقها، حيث قامت شقيقات العريس بنسخ واقعة الاعتداء على والدتهن من خلال كاميرات المراقبة، وتقديم بلاغ في مركز الشرطة ضد طليقة شقيقهم بتهمة الاعتداء على والدتهن يوم زفاف شقيقهم، وحددت المحكمة الإثنين المقبل موعداً للنطق بالحكم في القضية.